Mariano Orsi: “Tomamos otro compromiso con respecto a cómo terminamos el Apertura”
El atacante marcó por triplicado en el triunfo ante Pacífico de Cabildo para llegar a la cima del Clausura del Senior de la Liga del Sur
Libertad cambió la cara y ahora es uno de los animadores del certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur. Y así lo expresó el atacante Mariano Orsi, autor de un triplete en el triunfo ante Pacífico de Cabildo 3 a 0 para llegar a lo más alto de la tabla.
“Arrancó lindo el torneo y nosotros tomamos otro compromiso con respecto a cómo terminamos el Apertura. Nos juntamos, nos pusimos de acuerdo porque estamos representando al club y no podíamos completar el equipo”, le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.
“El clima mejoró con los días y por suerte se sumaron los chicos, que es lo más importante", amplió el atacante del elenco de Villa Rosas.
Además, el “Cachorro” le dio valor al nombre del torneo, el de Cristian Bérgamo.
“Por eso no nos podíamos permitir seguir de la forma anterior. Se arrancó bien y el torneo está muy parejo y competitivo”, sostuvo.
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