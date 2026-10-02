Mariano Orsi: “Tomamos otro compromiso con respecto a cómo terminamos el Apertura”

Libertad cambió la cara y ahora es uno de los animadores del certamen Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur. Y así lo expresó el atacante Mariano Orsi, autor de un triplete en el triunfo ante Pacífico de Cabildo 3 a 0 para llegar a lo más alto de la tabla.

“Arrancó lindo el torneo y nosotros tomamos otro compromiso con respecto a cómo terminamos el Apertura. Nos juntamos, nos pusimos de acuerdo porque estamos representando al club y no podíamos completar el equipo”, le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“El clima mejoró con los días y por suerte se sumaron los chicos, que es lo más importante", amplió el atacante del elenco de Villa Rosas.

Además, el “Cachorro” le dio valor al nombre del torneo, el de Cristian Bérgamo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Por eso no nos podíamos permitir seguir de la forma anterior. Se arrancó bien y el torneo está muy parejo y competitivo”, sostuvo.

Mirá la nota completa: