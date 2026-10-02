Djokovic extendió su racha invicta a 31-0,  tras vencer al local Bu en el ATP 500 de Pekín

El serbio Novak Djokovic (12.º) sobrevoló la adversidad y se clasificó a los cuartos de final del ATP 500 de Pekín al remontar frente al local Yunchaokete Bu (111.º).

Con esta victoria, el serbio extendió su racha invicta en el China Open a un registro impecable de 31-0 y consolidó su dominio histórico en el torneo asiático tras haber superado en la ronda previa al portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6.

En un duelo sin antecedentes previos, Bu —invitado al certamen tras alcanzar los cuartos en Hangzhou y vencer en primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo— plantó cara desde el inicio.

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Tras un desarrollo equilibrado, el chino dio el golpe en el séptimo juego al quebrarle el servicio a Djokovic, ventaja que confirmó para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

El segundo set mantuvo la intensidad. Nole dio el primer paso al concretar un quiebre en el cuarto juego, pero Bu respondió de inmediato de devolución para igualar las acciones.

Sin nuevos rompimientos, la manga se resolvió en un desempate donde el ex número uno del mundo impuso su precisión técnica para equilibrar el partido.

El impacto del tiebreak transformó al serbio en el parcial decisivo. Djokovic pisó el acelerador desde el comienzo, quebró de entrada con una derecha cruzada y confirmó la ventaja para situarse 2-0.

Ante un rival con evidente desgaste físico, un nuevo quiebre tras una doble falta de Bu estiró la diferencia a 4-0. Pese a que el tenista local intentó reaccionar generando opciones de ruptura en el juego siguiente, Djokovic neutralizó la amenaza con solvencia y selló el marcador con un definitivo 6-2.

Tras sobrevivir a este duro examen, Djokovic espera en la siguiente ronda por un eventual cruce de titanes frente al alemán Alexander Zverev.

Resultados

Karen Khachanov derrotó a Alex Molčan: 7-5 y 6-3

Daniil Medvedev derrotó a Pedro Carreño Busta: 6-4 y 6-2

Hubert Hurkacz derrotó a Arthur Gea: 7-6(5), 6(5)-7 y 6-2