Senior liguista: Libertad bajó al líder y ahora hay tres punteros

Libertad dio el golpe. Venció a Pacífico de Cabildo 3 a 0 y ahora hay tres punteros en el torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur, tras jugarse la 4ª fecha.

El conjunto de Villa Rosas dejó sin invicto a su derrotado, al tiempo que Pacífico de nuestra ciudad también llegó a la cima tras vencer a Bella Vista 4 a 3.

Además, hubo victorias de Huracán y San Francisco.

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Resultados

--Libertad 3 (Mariano Orsi --3--), Pacífico de Cabildo 0.

--Comercial 1 (Emiliano Esmoli), San Francisco 3 (Juan Ignacio Nielsen, Luciano Noval y Darío Ocampo).

--Sporting 2 (Gabriel Bernengo y Maximiliano Rodríguez), Huracán 3 (Juan Manuel Diez --3--, foto).

--Tiro Federal 1 (Daniel Fernández), Sansinena1 (Pablo Moggia).

Bella Vista 3 (Víctor Torrero --2-- y Fernando Priore), Pacífico BB 4 (Guillermo Pascual --2--, Matías Pereira y Claudio Ibáñez).

POSICIONES