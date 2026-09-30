Nostalgia y simbolismo: anunciaron que la antorcha olímpica irá de Atlanta a Los Ángeles en 2028

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A dos años de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, el comité organizador se reunió en Atlanta, ciudad anfitriona de los últimos Juegos celebrados en Estados Unidos, para anunciar que allí comenzará el relevo de la antorcha.

El mimso tendrá también la particularidad de que recorrerá los 50 estados del país, enlazando paisajes icónicos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, con paradas en importantes eventos deportivos y culturales y celebraciones festivas.

"Cada edición de los Juegos Olímpicos comienza con una llama, y llevar esa llama hasta Los Ángeles es un honor y un privilegio que compartiremos con cada rincón del país, con estadounidenses de los 50 estados portando la antorcha en su camino hacia la Ceremonia de Apertura", declaró Casey Wasserman, director y presidente de LA28.

Treinta y dos años después de que se apagara en los Juegos de Atlanta 1996, la llama olímpica regresará a la ciudad para el relevo rumbo a LA28, un homenaje al legado olímpico de Atlanta.

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"Hace 30 años, Atlanta recibió al mundo. Los Juegos Olímpicos del Centenario, Atlanta 1996, transformaron esta ciudad. Mostraron una Atlanta moderna a miles de millones de personas de todo el mundo y demostraron que podíamos competir al más alto nivel internacional. Treinta años después, Atlanta ha cambiado. Somos más grandes", afirmó Andre Dickens, alcalde de Atlanta.

La llama olímpica será encendida en Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, utilizando los rayos del sol y un espejo parabólico.

En los próximos meses se dará a conocer más información sobre las nominaciones de los portadores de la llama y el calendario detallado del recorrido.

Los Juegos del espectáculo

Se espera que LA28 sea una megacompetencia con 36 deportes y 51 disciplinas repartidas en 49 sedes y 18 zonas de la región de Los Ángeles y Oklahoma City. La Ceremonia de Apertura se celebrará el 14 de julio y la de Clausura tendrá lugar el 30 de julio, aunque ya el miércoles 12 habrá actividad en siete deportes.

Las novedades en el calendario incluyen el regreso del triatlón como primer evento de medalla, como sucediera en Sídney 2000, con la competencia femenina a realizarse en Venice Beach.

Además, habrá un intercambio histórico: el atletismo se celebrará durante la primera semana, mientras que la natación será en la segunda. Como consecuencia, ya el primer día de competencia se realizará la final de los 100 metros femenina y, al día siguiente, la definición masculina como para arrancar con todo.

Entre las novedades que tendrán los próximos Juegos, regresarán el béisbol y el sóftbol al programa olímpico, presentes en Tokio 2020 y ausentes en París 2024. También volverá el cricket, tras haber formado parte de París 1900, y el lacrosse, que estuvo presente por última vez en Londres 1908.

Los Juegos Olímpicos de LA28 tendrán además el debut del flag football (fútbol bandera) y el squash.

Mientras que se sumarán seis nuevos eventos mixtos: tiro con arco compuesto por equipos mixtos; el relevo mixto 4x100 m en atletismo; el evento de gimnasia artística por equipos mixtos; el doble mixto en remo costero; la competencia de golf por equipos mixtos; y el evento por equipos mixtos de tenis de mesa.

Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad de la historia en albergar tres ediciones de los Juegos Olímpicos, después de 1932 y 1984, y organizará además los primeros Juegos Paralímpicos de su historia.