Un piloto anunció que se va de un equipo y días y horarios del GP de Bahréin que se viene

Un piloto anunció que no continuará en uno de los equipos de la Fórmula 1, a pocas horas del inicio del Gran Premio de Bahréin correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial y que excepcionalmente se correrá en Circuito Internacional de Sepang de Malasia.

Se trata de Esteban Ocon quien confirmó que no seguirá en Haas, aunque dejó abierta la puerta continuar en la Máxima.

"Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026", anunció el piloto francés de 30 años.

"Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles, por diversas razones y factores fuera de mi control. Mi enfoque inmediato es el próximo fin de semana de carrera. Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo", agregó.

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"Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1", cerró Ocon.

De esta manera, sigue el movimiento en la grilla de pilotos de cara a la próxima temporada.

En ese sentido, ayer Aston Martin confirmó la continuidad de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Tras esta noticia, solamente quedan cuatro lugares sin confirmar para la próxima temporada, ya que 18 de los 22 pilotos fueron oficializados por los equipos.

Los equipos que aún no tienen confirmadas sus butacas son Haas y Racing Bull.

*Lo que viene

El Gran Premio de Bahréin, programado inicialmente para la cuarta fecha, se trasladó a Malasia debido al conflicto en Medio Oriente y la decisión fue tomada por Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima.

La actividad en el Circuito Internacional de Sepang tendrá los siguientes horarios en la madrugada de nuestro país:

Viernes

-Práctica Libre 1: 1.30 - 2.30

-Práctica Libre 2: 5.00 - 6.00

Sábado

-Práctica Libre 3: 1.30 - 2.30

-Clasificación: 5.00 - 6.00

Domingo

-Carrera: 4.00