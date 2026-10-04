Un recorrido por los logos de los Juegos Olímpicos, de la diosa Atenea a la cresta de la cacatúa

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Así como las mascotas y las medallas, los logos ayudan a identificar y a recordar las diferentes ediciones de ls Juegos Olímpicos.

Esta semana, el comité organizador de Brisbane 2032 hizo lo propio con un diseño actractivo, que mezcla colores con la cresta de la cacatúa, un símbolo de la fauna australiana.

Según describieron, el mismo está "inspirado en nuestro arrecife, nuestras playas, el interior de la región y todo lo que hay en el medio, reúnen los lugares, las personas y el espíritu que nos llevarán hasta 2032. Distintivo. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de picardía".

La historia moderna comenzó hace 130 años, con el regreso de los Juegos gracias a una iniciativa del barón Pierre de Coubertin.

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En Atenas 1896 no hubo ninguna imagen oficial, aunque la portada del informe se utiliza usualmente para referirse a los Juegos de la I Olimpíada. Allí se puede observar la inscripción "776-1896", el estadio olímpico en forma de herradura, el Acrópolis y la mujer que personifica a la diosa Atenea y que presenta la rama de olivo silvestre destinada al ganador.

Recién en Ámsterdam 1928 se concretó una imagen distintiva de los Juegos, aunque no fue un logo, sino un póster. El mismo mostró a un corredor en acción sosteniendo una rama de laurel, símbolo de la victoria. En la parte inferior, unas líneas onduladas en rojo, blanco y azul representan los colores de la bandera nacional holandesa.

Para Los Ángeles 1932 hubo, por primera vez, un logo diferenciado del póster oficial. Estuvo compuesto por la bandera estadounidense presentada en forma de escudo, acompañada en primer plano por los anillos olímpicos, el lema olímpico "Citius, Altius, Fortius" (más rápido, más alto, más fuerte) y una rama de laurel, símbolo de la victoria.

El de Berlín 1936 fue creado por casualidad: un artista, Johannes Boehland, empezó diseñando un emblema que contenía los cinco anillos olímpicos con un águila superpuesta y la Puerta de Brandemburgo, uno de los símbolos de la ciudad. Sin embargo, el presidente del Comité Organizador de los Juegos, el Dr. Lewald, no quedó satisfecho con esta composición y tomó la iniciativa de abrir la parte de abajo del emblema, lo que transformó el diseño en una campana. En el lateral de la campana figura la inscripción "Ich rufe die Jugend der Welt!" (Llamo a la juventud del mundo).

Para Londres 1948 se diseñó la torre del reloj de las Casas del Parlamento. Las manecillas del famoso 'Big Ben' señalan las 16:00, la hora en la que estaba planificada la inauguración de los Juegos.

El de Helsinki 1952 estaba compuesto por la torre del estadio con los anillos olímpicos en la parte superior, mientras que en Melbourne 1956 se diseñó con el mapa de Australia, una antorcha y los anillos olímpicos superpuestos.

Roma 1960 utilizó la imagen de la loba que amamantó a Rómulo y Remo, los hermanos gemelos que, según la leyenda, fundaron la ciudad de Roma.

El de Tokio 1964 tiene a los anillos olímpicos superpuestos con la bandera nacional japonesa, que representa un sol naciente.

México 1968 comprende una combinación de los cinco anillos olímpicos y el año. El diseño es fruto de la colaboración de tres artistas: Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y presidente del Comité Organizador de los Juegos, Eduardo Terrazas y Lance Wyman. Recuerda los patrones de los huichol, un pueblo indígena de México.

Cuatro años más tarde, el de 1972 representa una corona de rayos de luz, un diseño que simboliza el espíritu de los Juegos de Múnich (luz, frescura, generosidad), expresado por el concepto "Múnich radiante". Fue creado por Otl Aicher, diseñador y director de la comisión de concepción visual.

El de Montreal 1976 está compuesto por los anillos montados sobre un podio olímpico, que es también la interpretación gráfica de la letra M, la inicial de la ciudad anfitriona. En el centro, la pista de atletismo, punto central de los Juegos.

El emblema oficial de Moscú 1980 fue creado por Vladimir Arsentyev. Encima de los anillos olímpicos encontramos líneas paralelas en forma de una pirámide y una estrella de cinco puntas, que sirve como recordatorio de la bandera del Kremlin.

La segunda oportunidad de Los Ángeles, en 1984, llegó con una estrella, como símbolo universal de las más altas aspiraciones de la humanidad. Las barras horizontales representan la velocidad con la que los concursantes persiguen la excelencia, mientras que la repetición de la forma de estrella connota el espíritu de competición entre formas físicas excepcionales.

El logo de Seúl 1988 incluye un símbolo Sam Taegeuk, tradicional de Corea, muy utilizado como decoración en abanicos, puertas de casas de estilo coreano, artefactos y artesanía popular. El emblema olímpico presenta el símbolo de dos formas, centrípeta y centrífuga. El movimiento centrípeto representaba a los ciudadanos del mundo reuniéndose en Corea, simbolizando así la armonía mundial, mientras que el movimiento centrífugo representaba el avance en busca de la felicidad y la prosperidad duraderas para el hombre.

El emblema oficial de Barcelona 1992, diseñado por Josep Maria Trias, representaba una figura humana dinámica en una postura que sugería a alguien saltando un obstáculo (que consistía en los cinco anillos olímpicos) y las líneas simples y gestuales reducían la caracterización de la figura a la cabeza (en el azul del Mediterráneo), los brazos (el amarillo del sol y abiertos en señal de hospitalidad) y las piernas (un rojo vivo).

En Atlanta 1996, la base del logo fue la antorcha, formada por los cinco anillos y el número 100, se asemeja a una columna griega clásica y reconoce el centenario de los Juegos. Las llamas de la antorcha evolucionan gradualmente hasta convertirse en una estrella perfecta.

El de Sídney 2000 muestra la figura de un atleta, mediante formas y colores típicos de Australia. Los búmeran y las referencias al sol y las rocas, junto con los colores del puerto, las playas y el rojo del interior, apelan al singular paisaje australiano y a sus primeros habitantes.

Los Juegos regresaron a Atenas en 2004, quien usó una corona hecha con una rama de olivo o kotinos. El emblema es una referencia a los antiguos Juegos, donde el kotinos era el premio oficial de los campeones olímpicos. Además, el olivo era el árbol sagrado de Atenas. Los colores del emblema simbolizan las sombras de blanco y azul que se pueden encontrar en el campo griego.

El logo oficial de Beijing 2008, titulado 'Chinese Seal-Dancing Beijing' (Pekín danzando) combina de forma inteligente el sello chino y el arte de la caligrafía con características deportivas, transformando los elementos en una figura humana que corre hacia adelante y abraza el triunfo. La figura se asemeja al carácter chino "Jing", que significa el nombre de la ciudad anfitriona y representa un estilo chino particularmente significativo.

En 2012, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, el logo no incluyó a la ciudad o el país, sino el año. Cuatro colores fuertes y llamativos, inspirados en el mundo de los medios, la comunicación y la moda, destacan en el diseño elegido en Londres.

El de Rio 2016 está inspirado en la visión de los organizadores, que es: "Todos los brasileños unidos para ofrecer el mejor festival del planeta y avanzar de forma orgullosa en nuestra promesa nacional de progreso". Tiene, en su esencia, los conceptos de pasión y transformación que están reflejados en el Brasil moderno.

Tokio 2020, llevado a cabo durante 2021, utilizó un emblema armonizado con cuadros. Los patrones han sido populares en países de todo el mundo a lo largo de la historia y en Japón, el diseño a cuadros se conocía como "ichimatsu moyo" en el periodo Edo (1603-1867). El diseño a cuadros en el tradicional color japonés del azul índigo expresa una refinada elegancia y sofisticación que ejemplifica al país.

El logo de París 2024 combina tres símbolos distintos: la medalla de oro, la llama y Marianne, la personificación de la República Francesa. Cada uno de estos símbolos refleja una parte de la identidad y los valores. Fue la primera vez en la historia que se utilizó el mismo emblema para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

Quien rompió con el paradigma histórico fue Los Ángeles 2028, los próximos Juegos Olimpicos.

La innovación llegó de la mano de la idea de no hacer un solo logo, sino algo dinámico en el que la "L" y el "28" se mantienen, pero la "A" va mutando con diferentes diseños y significados.

Así, hasta la fecha, LA28 ha lanzado más de 50 emblemas para mostrar la amplitud de temas, desde la belleza del sur de California, pasando por el arte callejero, hasta la diversidad.