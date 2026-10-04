"Todos a Bordo", el programa para niños y niñas de White impulsado por el Club Náutico Bahía Blanca

El Club Náutico Bahía Blanca contendrá este domingo el inicio formal del Programa "Todos a Bordo".

El mismo se desarrollará desde las 12, marcando la primera etapa de un proyecto que nació a partir de una inquietud: acercar la posibilidad de conocer y disfrutar del mundo de la navegación a niños y niñas de Ingeniero White.

"Como institución whitense, entendemos que el Club no debe ser solamente un lugar donde se practica un deporte, sino también un espacio enlazado con comunidad. La idea fue entonces transformar algo que forma parte de nuestra identidad —el mar, el estuario y la navegación— en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para chicos y chicas de nuestra propia comunidad", explicó el Comodoro, Rodolfo Amaya, presidente de la institución.

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El programa se puso en marcha a partir del convenio entre el Club Náutico Bahía Blanca y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

"Es un programa de becas de iniciación a la navegación a vela destinado a niños y niñas de Ingeniero White", puntualizó.

"En esta primera etapa participan 15 chicos, que concurren al Club los días domingo y tienen contacto con distintas dimensiones de la actividad náutica: conocen las embarcaciones, aprenden sus primeras maniobras, navegan, trabajan en equipo y también incorporan conocimientos vinculados con la seguridad, el cuidado del ambiente y la vida en el estuario. Pero fundamentalmente buscamos que puedan descubrir un mundo nuevo y sentirse parte de él", destacó Amaya.

La finalidad va mucho más allá de enseñar a navegar.

"Queremos que la vela sea una herramienta para aprender valores y desarrollar capacidades: autonomía, responsabilidad, compañerismo, perseverancia, respeto por los demás, por las embarcaciones y por el ambiente. Creemos que navegar permite aprender haciendo, tomar decisiones, afrontar dificultades y confiar progresivamente en las propias capacidades. Por eso hay una idea que sintetiza el espíritu del programa: 'Navegar es aprender a creer en uno mismo, a trabajar en equipo y a cuidar lo que nos rodea'", puntualizó.

Primera etapa

En esta primera etapa participan 15 niños y niñas de Ingeniero White, seleccionados a partir del proceso de preinscripción realizado previamente.

Los chicos concurren los domingos durante un período inicial de tres meses, en jornadas de aproximadamente cuatro horas.

La propuesta combina momentos de preparación, aprendizaje y navegación con espacios lúdicos y también de reflexión.

La intención es que este primer grupo sea el comienzo de una experiencia que pueda sostenerse y crecer en el tiempo.

"Contamos con el acompañamiento de Profertil, que se ha sumado al proyecto y está colaborando para que esta iniciativa pueda desarrollarse y crecer. Esperamos que otras empresas e instituciones de la ciudad puedan sumarse a Todos a Bordo y acompañar su crecimiento", se ilusionó Amaya.