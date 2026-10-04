Clausura liguista: se juega la fecha completa en la A y Rosario recibe a Tiro en un partidazo

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Con cinco trascendentales partidos, hoy caerá el telón de la 10ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur, que comenzó ayer.

En la elite del fútbol doméstico, el líder Huracán recibirá en el Bule a Villa Mitre.

El Globo aprovechará la jornada libre en el Federal Amateur para poner lo mejor en cancha y conservar la vanguardia.

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Por su parte, el tricolor de Horacio Schumacher buscará un triunfo para alejarse definitivamente de la zona roja.

Franco Yatzky será el encargado de impartir justicia.

En tanto, en el Gustavo Novoa, San Francisco y Sporting protagonizarán un choque vital para las dos tablas.

El Santo de Julio Román quiere seguir prendido en zona de playoffs, mientras que el rojinegro intentará salir del fondo de la tabla acumulada.

Oscar Perotti será el juez.

En la Loma, Bella Vista esperará a Libertad, otro que necesita puntos para escaparle a la zona peligrosa.

Juan Vega será el árbitro en el cotejo que irá sin público visitante.

Finalmente, en lo Hermanos Francani, La Armonía --hoy en Promoción-- recibirá a Liniers, de flojo Clausura tras jugar la final extra en el Apertura.

Mariano Perretti impartirá justicia.

Todos los partidos comenzarán a las 15.30.

Posiciones

-Clausura: 1°) Huracán, 15 puntos; 2°) San Francisco, 14; 3°) La Armonía, 12; 4°) Bella Vista, 11; 5°) Sporting y Villa Mitre, 11; 7°) Liniers y Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 41 puntos; 2°) Bella Vista, 36; 3°) Liniers, 31; 4°) Villa Mitre, 30; 5°) San Francisco, 27; 6°) Libertad, 26; 7°) La Armonía, 26 y 8°) Sporting, 24.

En el Promo

Con el regreso de su gente, Rosario Puerto Belgrano recibirá esta tarde --a las 15-30-- a Tiro Federal, en el cotejo que resta de la 10ª jornada.

El cotejo en el Coloso de Humberto Primo y Villanueva será arbitrado por Franco Páez.

Ayer: Olimpo 4, Comercial 0; Sansinena 2, Dublin 1 y Pacífico de Cabildo 0, Pacífico BB 2.

*Las tablas

-Clausura: 1°) Olimpo, 21 puntos; 2º) Rosario, 19; 3°) Tiro Federal y Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario, 45 puntos; 2°) Comercial y Tiro Federal, 42; 4°) Olimpo, 37; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.