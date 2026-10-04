Con 92 a Gimnasia le alcanza en la Liga Nacional, donde debutó otro que salió de Bahía

Inyaco fue el goleador de Gimnasia. Foto: LN.

Gimnasia y Esgrima (Comodoro) venció esta noche a La Unión (Formosa), por 92 a 86, en lo que significó su debut como local en la temporada de Liga Nacional, jugando en un renovado Socios Fundadores.

Los sureños había ganado en su primer juego, como visitantes, anotándole 92 a Lanús, que metió 74, y su producción ofensiva se fue a pique ante Peñarol, en Mar del Plata, perdiendo 62 a 57.

De todos modos, en su tercer compromiso, otra vez terminaron con 92, un cifra más acorde a su potencial.

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El bahiense Valentín Forestier jugó 12m16, sumando 4 puntos (0-1 en triples, 2-3 en dobles y 0-2 en libres), más un rebote.

El goleador fue Felipe Inyaco, con 20 puntos, incluidos 6 de 10 en triples. Gimnasia completó 15 de 38 en triples.

En Santiago

En tanto, Quimsa tuvo un debut triunfal en la temporada, superando a Platense, por cómodo 94 a 67.

En el calamar, Ramiro Santiago jugó 24m19, completando 13 puntos (3-4 en triples, 0-3 en dobles y 4-4 en libres), más 4 rebotes y 2 asistencias.

Enfrente, con la camiseta de la fusión, debutó el juvenil Enzo Roth, de 17 años, quien nació en Oberá y de muy chico se radicó en Bahía, iniciándose en Argentino y pasando a Napostá.

Su primera incursión en la elite incluyó 7m14, tiempo en el que tomó un triple y recuperó una pelota en la primera acción.

Esta noche, a las 22.05, Quimsa recibirá a Atenas, que debutará en la edición 43, jugando su temporada 42.

Dirigido por Leonardo Gutiérrez, el griego en su estreno no contará con Santiago Ferreyra (por una lesión en uno de sus hombros) y Tomás Cavallero (molestias musculares).