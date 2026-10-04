Huracán empató y mantuvo la punta, pero el “Me la mandé” de Brian le borró la sonrisa a todos

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El partido mereció goles, aunque Huracán y Villa Mitre bajaron el telón mucho antes del pitazo final y el 0-0 no recibió ningún “me gusta” en zona de vestuarios, donde de lo que único que se hablaba era de la expulsión del emperador local Dan Brian Scalco.

Ya vamos a llegar, primero me quiero sacar de encima el análisis de un partido vibrante en el primer tiempo y bastante desabrido y desarmado en el segundo, porque ambos equipos fueron básicos a la hora de elegir la estrategia, pensaron en “más vale prevenir que sufrir” y nunca perdieron de vista que el punto, a esta altura del torneo, brilla como oro en el horizonte de lo que vendrá.

En la fracción inicial, la frescura del tricolor podó los ánimos del “Globito”, que en vez de crecer en el juego fue acumulando veneno e impotencia por no saber romper el esquema del adversario.

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El dueño de casa hizo lo de siempre: pelotas directas a Scalco, obligar al contrincante a correr para atrás y centros a la “olla” que, está vez, fueron rápidos, de memoria y sin receptores cercanos.

A todo esto, la Villa pasaba como una estrella fugaz del peligro en su arco a gravitar en el área contraria. Valeri conectó seguido con Cardoso y Monteverde y Herrera aprovechó el viento de frente para tomar impulso y sacar dos bochas prendidas fuego arqueándose en el aire.

No había dudas de que el once del “Colo” Schumacher era más profundo, se veía más armado a la hora de atacar y estaba muy seguro de lo que realmente quería. Sin embargo, en el segundo tiempo le agarró un surmenage (salvo un mano a mano de Gerk, apenas ingresado, que pegó en uno de los caños del arco) y se olvidó de todo lo bueno que había hecho antes del descanso.

El del bule, con la experiencia de los +30 y la posibilidad de elegir los caminos a seguir con el balón en su poder, lo arreó hacia la valla del pibe Oses, aunque siempre se encontró con la barrera baja o la limitante de la posición adelantada.

Y, ya está visto, cuando “la cosa” no sale, algunos pierden la cordura y la sensibilidad que caracteriza a su grandeza futbolística. A los 22 minutos, con la redonda en juego, Linares (foto) arrojó un cabezazo (fue debajo de la cabina, el movimiento fue claro e intencional, lo que no sé si llegó a destino) a Sastre y debió ser expulsado, aunque el árbitro Franco Yatzky, que no había fallado en la conducción y muestra una dilatada madurez exigencia tras exigencia, solo lo amonestó.

Un ratito más tarde, Scalco, otro al que no le salió nada, forcejeó con Sastre y terminó revoleando un brazo que sí impactó en la cabeza del 4 villamitrense. Yatzky corrió con la roja en la mano y expulsó al 7 bravo.

Con ambas imágenes en mi retina, creo que las decisiones podrían haber sido al revés. Me pareció más grave lo del “Pato” y no tanto lo de Brian, quien pudo haber sido amonestado.

“Cuando llegué a mi casa vi la jugada, el movimiento está, pero es él (por Sastre) quien me está agarrando y yo me lo quiero sacar de encima. No le pegué una piña pero pareció; me la mandé, ya le pedí perdón a mis compañeros y a los dirigentes”, sostuvo el goleador huracánense (foto).

“El golpe es en la cabeza, aunque le expliqué al árbitro que no fue con intención, fue una acción por el forcejeo mismo. Estoy re caliente, dejé al equipo con uno menos cuando faltaba mucho tiempo por jugar”, amplió el “Sordo”.

¿Qué más? El trámite se apagó de a poco, el 4-4-1 del conjunto whitense trabó las intenciones, frías a esa altura, de Villa Mitre y todo terminó en paz. Y como quisieron de ambos lados: con un punto que no le hizo mal a ninguno.

La síntesis

Huracán 0 (4-1-3-2)

HERRERA 7

Mayo 5

Reynoso 6

G. Rossi 5

Navarro (c) 5

Robles 6

Dauwalder 5

Linares 4

Cerato 5

Scalco 3

Agudiak 5

DT: Mauro Brunelli

Villa Mitre 0 (4-1-3-2)

Oses 6

Sastre 5

Barreto 6

Zalazar (c) 6

T. Díaz 6

Barrionuevo 5

Avit 6

Valeri 7

Moya 6

Cardoso 7

Monteverde 6

DT: Horacio Schumacher

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles. A los 26m. fue expulsado D.B. Scalco (H).

Cambios. 63m. Seisdedos (6) por Agudiak, 75m. Zabala por Robles y Munives por Cerato y 81m. Segovia por Dauwalder, en Huracán; 65m. J.I. Acosta (4) por Moya y Gerk (5) por Monteverde, 77m. G. Castro por Avit y 84m. E. Diez por Cardoso, en Villa Mitre.

Amonestados. Reynoso (9m.) y Linares (67m.), en Huracán; Barreto (42m.) y Sastre (88m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Franco Yatzky (6,5).

Cancha. Huracán.