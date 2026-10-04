Palihue en el Nacional de Clubes, los rivales de Argentino y el puesto final de Universitario

Line para Palihue en el partido ante Charoga por el 11º puesto. Foto: captura de pantalla.

(Noticia en desarrollo)

Concluyó este domingo la participación de Palihue en el 15º campeonato Nacional de Clubes de rugby femenino, con desarrollo en las instalaciones del club Carlos Paz RC de Villa Carlos Paz (Córdoba).

Allí las representantes de la Unión de Rugby del Sur disputaron este domingo dos partidos por posicionamiento, finalizando en el 12º lugar en la categoría mayores. Es decir, más allá que finalizaron en el último puesto, el equipo bahiense tiene el mérito de integrar ese grupo selecto que clasificó al Nacional de Clubes, a donde las Verdes llegaron como hexacampenas del Regional Pampeano.

En modalidad "12" (doce jugadoras por equipo) las Verdes comenzaron la jornada del domingo con el cruce de semifinal por el 9º puesto, en el que perdieron frente a Marabunta de Cipolletti por 5 a 0, en un encuentro muy luchado e intenso.

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Jugadoras de Palihue en un momento de pausa en la competencia nacional.

Con ese resultado cruzaron a las 14 contra Cha Roga RC de Santo Tomé (Santa Fe) en la final por el 11º lugar, partido que Palihue perdió por 17 a 5.

El try del conjunto bahiense lo apoyó Gianela Gimémez Valenzuela.

El viernes en la etapa de grupos Palihue cayó ante Águilas RC por 32-9 y después contra Aguará Guazú por 48-0.

El plantel mayor de Palihue lo integran Agustina Almirón, Sofía Almirón, Antonella Abigail Azcárate, Amy Bonabelli Jensen, Juana Cabello, María Belén Canepa, María Victoria Canepa, Brisa Abigail Cools, Emilia Cos, Adriana Isabella Gaspar Velázquez, Gianela Giménez Valenzuela, Sheila Gonzalez Basualdo, Naara Jurado, Naiara Leppez, Amparo Lucotti, Alan Sasha Noemí Prost, Mayra Rodríguez, Betina Roriguez Manzi y Florencia Wirscke Urbicain.

El staff técnico está encabezado por los entrenadores Eliana Teófilo y Eduardo Vera, con Lourdes Azcona como asistente técnica y Victoria Valeria como mánager.

Por otra parte, también acompañó a la delegación bahiense la árbitra Nadine Blanco, quien representó al panel de la Unión de Rugby del Sur en el Nacional de Clubes.

La también jugadora de Universidad Nacional del Sur dirigió, entre otros partidos, una semifinal de la categoría juveniles.

Rivales de Argentino

Este fin de semana se completó la tercera y última fecha de la segunda fase del Regional Pampeano B de rugby, que en la zona Campeonato arrojó a los dos clasificados para enfrentarán a Argentino y San Ignacio en la Reválida A-B.

Unión del Sur (Mar del Plata) se coronó campeón del TRP B 2026 al superar a Los 50 de Tandil por 38-17 como visitante. En el otro partido y en duelo de clubes marplatenses, Biguá superó a Pueyrredón 38-12 de local y aseguró el segundo puesto.

El festejo de los jugadores de Unión del Sur, campeones del TRP B 2026.

Con estos finales y si bien lo tiene que confirmar el comité de competencias del TRP, el Chancho recibiría a Unión del Sur en la primera fecha (24 de octubre), visitaría a San Ignacio en la segunda (sábado 31) y cierra de local frente a Biguá el sábado 14 de noviembre. Los días de partido pueden variar en función del requerimiento del visitante.

Por otra parte este domingo se completó la tercera y última fecha de la zona Permanencia del Regional Pampeano B, que contó con la participación de Universitario.

Los Miuras le ganó como local y punto bonus a Estudiantes de Olavarría por 22 a 6, resultado con el que dejó a Las Pirañas en el 7º puesto.

Previo a esta jornada el equipo de Olavarría sabía que no iba a cambiar su destino de jugar la Reválida B-C, mientras que para el XV bahiense el fin de semana pasado marcó el final de la temporada regional con el triunfo ante Uncas por 31-17.

Santa Rosa RC fue el campeón en el Regional Pampeano UROBA-Sur

Regional UROBA-Sur

Santa Rosa RC se quedó con el torneo Regional Pampeano UROBA-Sur que contó con la participación de clubes de ambas uniones provinciales.

La jornada se desarrolló íntegramente en el renovado club de la capital pampeana, donde también se jugaron los partidos por posicionamiento.

En el cotejo principal Santa Rosa RC superó a Pico RC (General Pico) por 22 a 11 y se quedó con la Copa de Oro.

Previamente Kamikazes de Colón se llevó la Copa de Plata al ganarle a El Nacional por 26 a 19.

A su vez Punta Alta RC, otro de los representantes de la Unión de Rugby del Sur, cayó en el duelo por la Copa de Bronce frente a Indios de Bolívar por 38 a 15.

La premiación contó con la presencia del titular de la URS, Oscar Doria.