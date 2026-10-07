“Sé que estoy tomando la decisión correcta”: el posteo de Messi tras su despedida de la Selección

Luego de una noche completamente emotiva durante su despedida de la Selección argentina, Lionel Messi regresó a Estados Unidos e hizo su primer posteo.

El crack argentino se tomó su tiempo para procesar todo lo vivido y sorprendió a sus fanáticos con una carta que incluyó una mención a Diego Maradona. “Sé que estoy tomando la decisión correcta”, sostuvo, dejando en claro que no hay vuelta atrás en este retiro.

La publicación generó diferentes reacciones en los fanáticos, que pronto llenaron la publicación de “Me Gusta” y de comentarios.

En menos de media hora, el posteo cosechó más de tres millones de likes. “Eternamente gracias”, “Ya te estamos extrañando”, “Te amamos”, fueron tan solo algunos de los mensajes.

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El posteo completo

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá".

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.