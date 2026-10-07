"Jugamos con angustia, lo amo con todo mi corazón", contó un jugador de la Selección tras despedir a Messi

Lionel Messi se despidió ayer de la Selección Argentina y la emoción llegó a todos, incluso a sus compañeros de equipo.

Por caso Lisandro Martínez, quien tras el triunfo ante Benín (por 3 a 0), admitió que "jugaron con angustia" por la ida del capitán y que "lo amaba con todo su corazón".

"Jugamos con una angustia enorme, ¿no? Parece que nunca que va a llegar y llegó, todavía cuesta asimilarlo", dijo el defensor de Manchester United.

"Nos vamos a ir de acá y pensando que en la fecha FIFA de noviembre va a volver a estar ahí, va a costar", agregó.

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Además, le dedicó palabras de muchísimo afecto.

"Trataba de que disfrute al máximo estos momentos, que la verdad pasan rápido. Le dije que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí", agregó el exjugador de Newell's.