"Jugamos con angustia, lo amo con todo mi corazón", contó un jugador de la Selección tras despedir a Messi
El rosarino jugó su último partido en la Selección e hizo emocionar a todos.
Lionel Messi se despidió ayer de la Selección Argentina y la emoción llegó a todos, incluso a sus compañeros de equipo.
Por caso Lisandro Martínez, quien tras el triunfo ante Benín (por 3 a 0), admitió que "jugaron con angustia" por la ida del capitán y que "lo amaba con todo su corazón".
"Jugamos con una angustia enorme, ¿no? Parece que nunca que va a llegar y llegó, todavía cuesta asimilarlo", dijo el defensor de Manchester United.
"Nos vamos a ir de acá y pensando que en la fecha FIFA de noviembre va a volver a estar ahí, va a costar", agregó.
Además, le dedicó palabras de muchísimo afecto.
"Trataba de que disfrute al máximo estos momentos, que la verdad pasan rápido. Le dije que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí", agregó el exjugador de Newell's.