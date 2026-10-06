El tremendo discurso de Messi en su despedida de la Selección: "Hablé más que nunca, no me quiero ir"

Lionel Messi tomó el micrófono tras su último partido en la Selección, en la victoria ante Benín por 3 a 0.

En el centro del estadio Monumental, el rosarino dio un discurso histórico: por lo que significaba y por lo que dijo.

No se guardó nada, habló de todo, tanto que lo admitió al final: "Hablé más que nunca. Es que no me quiero ir de esta cancha, no quiero que se termine", admitió, mientras sus compañeros (algunos muy emocionados), cuerpo técnico y familia lo escuchaban a unos metros.

Todas las frases del 10:

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"Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es en mi viejo".

"No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta. Fue un orgullo muy grande para mi defender esta camiseta en mas de 20 años. Hasta en los peores momentos que los hemos pasado, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo. De querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

"Como dije si bien quiere estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir el sueño mío y de todo el país, de volver a ser campeones del mundo".

"El último Mundial estuvimos muy cerquita, la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. A nivel de piernas emocional, llegamos con lo justo. La peleamos como la hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros que me tocó jugar. Antes también lo hicimos, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita, no tengan duda que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta. Siempre".

"Agradecerle estos compañeros que me hicieron cumplir mi sueño de ser campeón del mundo. Era salir a competir y saber que tenía a guerreros que iban a dejar la vida".

"Es un momento muy difícil para mí, voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de jugar en todo el país y siempre recibí un cariño enorme de todos. Desde el inicio hasta el final. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo que siempre fue a cancha llena, sea el partido que sea. Estaban en todos lados, haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a Mundiales, a Copa América y ustedes lo hacen siempre. Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos".

"En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue cuando volvimos a jugar después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más, fue lo más lindo que me pasó. Fue hermoso. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Ese día va a quedar en la historia mía, de todos ellos, de todos nosotros, de mi familia. Fue algo espectacular. Así que muchísimas gracias".

"Hoy nuevamente acá seguramente viva el día más triste a mi carrera, que es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes. Bancando a todos estos chicos y los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que unidos somos mas fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros porque no es normal lo que hicimos y tenemos que estar mas unidos que nunca. Para conseguir logros grandes hay que hacer grupos unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección entonces no hay que darles el gusto".

"Los momentos duros y difíciles es cuándo realmente se ve el grupo. Nosotros éramos un grupo extraordinario por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Estoy hablando mas que nunca no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias: los quiero".