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Gracias Leo.

Emocionante: así cantó Soledad "Brindis" en la despedida de Messi de la Selección

Luego del 3 a 0 a Benín en el Monumental.

Soledad Pastorutti fue la protagonistas, junto a Lionel Messi, de uno de los momentos más emotivos de la despedida del capitán de la Selección Argentina.

La cantante de Arequito cantó la ya histórica canción "Brindis", tras el triunfo del combinado nacional ante Benín, por 3 a 0, con un tanto del rosarino.

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En el final de su interpretación, la Sole se abrazó con Messi y le dedicó los últimos versos junto a la gente.

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