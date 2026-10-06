La última arenga de Messi en la Selección: "Lo disfrutamos haciendo goles y ganando"

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Lionel Messi guio por última vez al equipo rumbo al campo de juego del Monumental, en su despedida de la Selección Argentina.

Antes de enfrentar a Benín se escuchó la arenga del capitán en la transmisión oficial.

"Pasándola bien, con la pelota, haciendo goles, ganado. De esa manera lo disfrutamos eh", fue el grito del capitán.

Luego, se encontró con sus hijos en el final de túnel.