Junto al nuevo capitán, De Paul y Paredes: así ingresó Messi al Monumental para su despedida

Lionel Messi llegó por última vez al Monumental como jugador de la Selección Argentina, para disputar su partido despedida ante Benín.

El rosarino bajó del micro, que fue acompañado por una multitud en el recorrido, junto a Cristian Romero (el nuevo capitán elegido por Scaloni) y sus amigos Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Se lo vio sonriente y relajado, saludando a los conocidos que encontraba a su paso.