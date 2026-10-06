Nereo Champagne, testigo del primero de Messi con la Selección, la charla en el Camp Nou y más: "Es un mito viviente"

Lionel Messi disputará en unas horas su último partido con la Selección, un camino inolvidable que arrancó el 29 de junio de 2004 con aquel histórico amistoso ante Paraguay en cancha de Argentinos Juniors.

Un encuentro que fue clave para "blindar" al rosarino, que ya se encontraba jugando en el Barcelona y viviendo en España.

El ex-Olimpo, Nereo Champagne, fue el arquero de aquel partido y recordó cómo se vivió aquella noche en La Paternal.

"Es un hecho lindo que me regaló el fútbol, haber estado en el momento justo, en el lugar indicado. De poder haber compartido ese primera experiencia con él en la Selección. Son cositas que uno se lleva para toda la vida", admitió el golero de Salto en El Diario Deportivo.

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"Vas tomando magnitud con el paso del tiempo. Este era un partido más de los amistosos que se jugaban, este tenía el condimento de que venía un chico que jugaba en España, que era argentino y quería jugar para Argentina. Había aparecido en el predio hacía unos días", recordó Nereo en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com

"Era pícaro, competitivo, era un chico que enseguida te dabas cuenta que era argentino, no podría haber jugado para España", agregó.

Además de aquel encuentro, algunos amistosos más como en Uruguay y también el Sudamericano en Colombia, Nereo fue campeón del mundo Sub 20 junto a Messi (que daba un par de años de ventaja), en 2006 en Países Bajos.

"Lo del Mundial fue extraordinario, consagratorio. Ahí ya te dabas cuenta que era otra cosa, que era distinto. Obviamente no te podías imaginar que domine el deporte durante 20 años seguidos, porque nunca pasó en la historia. Pero te dabas cuenta. Tengo grabada una imagen en el Colombia, en el Sudamericano, estábamos entrenando y disputa una pelota con el Chaco (Juan Manuel) Torres en mitad de cancha y cuando el Chaco se giró, él ya estaba en el área. Todos nos preguntábamos cómo había hecho", contó.

Pero más allá de los momentos vividos como compañeros de selecciones juveniles, Champagne recordó una situación que lo marcó en España, cuando había llegado como refuerzo del Leganés.

"Es lo que más rescato de él, más allá de lo futbolístico, la parte humana es tremenda. A mí me toca ir a España en 2017, hacía 12 años que habíamos sido compañeros en la Selección, nunca habíamos tenido trato, nada de nada, ni yo había vuelto a la Selección. Al mes que llego vamos a jugar al Barcelona y en el entretiempo estaba esperando a mis compañeros en el túnel y venía él de frente, por un costado, se cruzó vino y me saludó. Nos pusimos a charlar, me preguntó cómo estaba, si había ido con la familia. Fuimos charlando por todo el túnel del Camp Nou, que son como 50 metros y fuimos charlando como si hacía dos días que no nos veíamos. Esa naturalidad que tenés con cualquier amigo. Eso lo describe de cuerpo entero. Fue tan agradable la caminata, tan espontáneo y genuino que no me dio ni para pedirle la camiseta", rememoró.

Algo que -finalmente- se animó a hacerlo más adelante y hoy atesoro como el gran recuerdo de su etapa como futbolista.

"Gracias a Dios tenemos un ejemplo para todos los futbolistas que vienen, de cómo se debe comportar un futbolista y una persona", resumió Champagne.

"Sobre todos los últimos años ha marcado una camino en la Selección, de cómo comportarse y en la manera de ser. Está clarísimo. Está permitido ser todo lo bueno que se pueda ser dentro de la cancha, fuera de la cancha hay que se respetuoso y llevar una línea", agregó.

Si bien Nereo tuvo una brillante carrera profesional, haber jugado con Messi es algo que al día de hoy lo enorgullece.

"Es una alegría haber sido contemporáneo con él y encima haber vivido sus inicios desde muy cerca. Es una alegría y un orgullo y es algo que yo le puedo contar a mis hijos y ojalá el día de mañana se lo pueda contar a mis nietos con esta misma alegría. Es un premio que me dio el fútbol, poder haber vivido eso es algo que no tiene comparación", admitió.

Además, contó cómo vive la jornada de hoy: el de la despedida de Messi de la Selección.

"Es un día diferente, un poco por esto también: poder compartir lo que fue. Y también con alegría, porque no siempre podemos despedir a un mito. Para mí es un mito viviente, a la altura de las personas más importantes que existieron en el planeta", resumió.

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