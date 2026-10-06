Darregueira da sus primeros pasos en el Handball de la Asociación Bahiense

Hace cuatro años, con gran compromiso y dedicación, profes y un grupo de jugadores categoría cadetes del CEF N°103 de Darregueira trabajan para desarrollar y practicar el handball.

En este marco comenzó a concretar amistosos con equipos de localidades cercanas y tuvo en los Torneos Juveniles Bonaerenses la única competencia oficial del año.

Bahía Blanca siempre fue el objetivo, pero la distancias y costos correspondientes eran grandes dificultades, hasta que este año se transmitió la inquietud a la Dirección de Deportes del Municipio de Puan, que apoyó la idea de sumarse a la Asociación Bahiense.

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De este modo ya tuvo los primeros encuentros amistosos en Bahía Blanca con Tiro Federal y Universitario.

Renzo Herbin, profesor a cargo, destacó esta experiencia como positiva, ya que permite a los jugadores sumar partidos enfrentando a chicos que disputan habitualmente torneos nacionales. Esto seguramente permitirá mejorar el nivel y mantener la motivación para que sigan practicando este deporte.

Recordamos que, en la competencia local, acompañan a los clubes de Bahía Blanca equipos de Pigüé y Dorrego.

La buena noticia, es que Darregueira ya está dando también los primeros pasos.

El plantel. Matias Gette, Eldo Rayu, Emanuel Valdez, Enzo Haag, Máximo Echandia, Francisco Cendoya. Agustín González Ustarroz, Facundo Sabo, Ignacio Brinkworth, Lucas Jaureguiberry, Lucas Trimarchi y Santiago Haspert. DT: Renzo Herbín.