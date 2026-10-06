Clausura liguista: la 11ª fecha se jugará de sábado a lunes

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Con puntos vitales en juego, este fin de semana se jugará la 11ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

De la programación sobresale el compromiso entre Rosario Puerto Belgrano y Olimpo, escolta y puntero.

En tanto, en la A, el líder Huracán expondrá la cima en su casa ante La Armonía.

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Además, se estrenará el horario de las 16.

El detalle

En la A

--San Francisco-Villa Mitre y Libertad-Liniers (domingo, a las 16).

--Bella Vista-Sporting (lunes, a las 16).

--Huracán-La Armonía (lunes, a las 19.30).

Posiciones

-Clausura: 1°) Huracán, 16 puntos; 2°) San Francisco, 15; 3°) Bella Vista, 14; 4º) La Armonía, 13; 5°) Sporting y Villa Mitre, 12; 7°) Liniers, 9 y 8º) Libertad, 8.

-Acumulada: 1°) Huracán, 42 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 31; 5°) San Francisco, 28; 6°) La Armonía, 27; 7º) Libertad, 26 y 8°) Sporting, 25.

En la B

--Pacífico de Cabildo-Tiro Federal (sábado, a las 16).

--Rosario-Olimpo (domingo, a las 11).

--Sansinena-Pacífico BB (domingo, a las 16).

--Dublin-Comercial (lunes, a las 11).

*Las tablas

-Clausura: 1°) Olimpo, 21 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 16; 4º) Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario, 46 puntos; 2°) Tiro, 43; 3º) Comercial, 42; 4°) Olimpo, 37; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.