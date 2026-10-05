Rodrigo Gómez: "Ahora vamos en busca de pelear el 1 en la tabla del Clausura”

Bella Vista metió dos victorias en fila y se acomodó en la tabla del Clausura. En el triunfo ante Libertad por 2 a 0, el atacante Rodrigo Gómez llegó otra vez al gol y fue determinante.

"Esta es una victoria muy importante. Veníamos de ganarle a Liniers y queríamos plasmarlo con otro triunfo. Y ahora vamos en busca de pelear el 1 en la tabla del Clausura”, le contó Rodri a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"En un torneo que primero se juega para no descender y que luego mira para arriba, hubo una etapa del torneo en el que estábamos a 5 o 6 puntos de los de abajo, pero ahora nos despegamos un poco”, amplió el 10, que ya suma un decena de tantos en el año.

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Gómez se refirió al hecho de jugar más adelante en el campo de juego desde la llegada de Martín Carrillo a la dirección técnica del Gallego.

"Arranqué en Primera jugando de delantero, aunque después jugué mucho tiempo de volante y lateral. Hoy volví a jugar adelante y uno no se olvida", destacó.

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