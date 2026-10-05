"Jugamos contra el candidato y nosotros, hoy en día, no tenemos nada para perder", dijo el DT de Sporting

Sporting se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la LBB Bronce y cruzará, desde el miércoles, ante Pellegrini.

"Estoy bastante contento con haber cumplido el objetivo que teníamos con el plantel: entrar entre los ocho, para no irnos de vacaciones tan temprano", reconoció el entrenador Ian Costa, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Su próximo rival será nada menos que el número 1 de la fase regular.

"Jugamos contra el candidato. Un equipo muy consolidado que tiene gol en todas las manos y lo fue demostrando todos los partidos. En un mal juego promedian 18 o 19 puntos, es un montón, entonces tenemos que saber de qué manera queremos perder para encarar el partido", entendió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque aclaró: "Nosotros, hoy en día, no tenemos nada para perder".

El último partido entre estos rivales se generaron algunos problemas, algo que deberá evitarse a futuro para que ambas parcialidades tengan la posibilidad de ver a su equipo, algo básico y fundamental, entendiendo que se trata de un espectáculo deportivo.

"Ojalá que sea una fiesta, porque sabemos que a Sporting lo sigue mucha gente, también a Pellegrini", se esperanzó el entrenador.

El rojinegro ganó los primeros dos partidos del segundo tramo y naturalmente se ilusionó.

"Habíamos tenido un comienzo muy bueno a principios de año, ganándole a Bahiense B (66-62) y Barracas (78-77), y después nos costó un montón, más que nada, por lesiones, ausencias por motivos de trabajo, cosas que nos fueron costando en el día a día", argumentó Ian, en referencia al 3-6 que hicieron hasta completar la fase regular.

Esta experiencia con el regreso al ámbito de la ABB de la tercera categoría para Sporting significó, al mismo tiempo, su retorneo al básquetbol.

"Desde lo personal es una nueva experiencia estar con un plantel mayor. Creo que se vio el formato de un buen torneo, con cosas a mejorar. Con el tema de las fichas libres fue más accesible para nosotros. En nuestro caso, al no tener U21, ¿qué chico va a querer venir a jugar? Bastante bien nos fue, porque tuvimos más respuestas positivas que negativas a la hora de sumar jugadores", destacó Costa.

Mirá el video completo: