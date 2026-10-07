Liga del Sur: tremenda definición por el descenso y la Promoción

Por ahora, Libertad está en Promoción y Sporting en el descenso directo. Fotos: Archivo La Nueva.

La definición por evitar el descenso y la Promoción en la elite del fútbol liguista está que arde. Con apenas cuatro fechas por delante, seis de los ocho equipos están involucrados en esa pelea.

A excepción de Huracán –que además tiene final asegurada por haber obtenido el Apertura— y Bella Vista, el resto no puede dejar puntos importantes en el camino.

Hoy, la tabla acumulada muestra a Sporting en el último puesto y a Libertad en el anteúltimo lugar, pero todo puede pasar.

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Los detalles

Liniers (32 puntos). El chivo un gran Apertura –perdió la final ante Huracán--, pero no entró bien pisado en el Clausura y aún no aseguró su permanencia. Si gana en Villa Rosas, estaría casi afuera de todo.

Lo que le queda. Libertad (v); Huracán (l); Sporting (l) y San Francisco (v).

Villa Mitre (31 puntos). El tricolor de Horacio Schumacher parece haber ganado terreno en esta puja en las últimas fechas, pero todavía tiene que sumar algunas unidades más.

Lo que le queda. San Francisco (v); Bella Vista (l); Libertad (l) y Sporting (v).

San Francisco (28 puntos). Ingresó al Clausura muy complicado, pero se metió en la pelea de arriba y eso le dio aire. No se puede descuidar porque le están pisando los talones.

Lo que le queda. Villa Mitre (l); La Armonía (v); Huracán (v) y Liniers (l).

La Armonía (27 puntos). De menos a más, el velezano quiere evitar caer en la zona baja para poder pelear el Clausura.

Lo que le queda. Huracán (v); San Francisco (l); Bella Vista (l) y Libertad (v).

Libertad (26 puntos). Tras el cambio de DT, el elenco de Villa Rosas mostró mucha irregularidad y la tiene complicada. Necesita encontrar gol.

Lo que le queda. Liniers (l), Sporting (v), Villa Mitre (v) y La Armonía (l).

Sporting (25 puntos). El rojinegro quiere evitar descender por primera vez en su historia. Debe encontrar más vías de gol que la de Font.

Lo que le queda. Bella Vista (v), Libertad (l), Liniers (v) y Villa Mitre (l).