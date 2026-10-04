Sporting venció a Los Andes y se metió como último clasificado a cuartos en la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sporting superó esta noche a Los Andes, 66 a 58, en cancha de Espora, y se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, mientras que su rival quedó eliminado de la competencia.

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En la próxima instancia el rojinero cruzará ante Pellegrini (1º).

Las otras series, al mejor de tres, las protagonizarán Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bella Vista (7º), Barracas (3º)-Sportivo (6º) y Bahiense del Norte (4º)-Whitense (5º).

De acuerdo con el cronograma original, el inicio de las series está previsto para el miércoles, algo que deberá confirmar o modificar la ABB en el transcurso de la jornada del lunes.

Sporting, que había finalizado séptimo en la fase regular y perdió en el play-in ante Bella Vista (8º), logró recuperarse de la primera oportunidad perdida y esta vez no la dejó pasar, ante Losa, que venía de eliminar a Fútbol y Tenis (10º).

El equipo que conduce Ian Costa marcó la mayor diferencia en el tercer cuarto y el más destacado del partido resultó Rodrigo Frontalini, autor de 17 puntos (1-3 en triples, 6-9 en dobles y 2-6 en libres), más 5 rebotes y 3 recuperos.

También hubo buenos aportes de Mauricio Miguez, que terminó con 11 unidades (2-6 en triples, 2-2 en dobles y 1-1 en libres) además de 5 recobres, mientras que Boris Kumorkiewicz completó 9 rebotes y 8 unidades.

En la visita, el estadounidense James Danzey cerró con 18 puntos (0-1 en t3, 6-9 en t2 y 6-8 en t1), más 10 rebotes, a la vez queMateo Murphy terminó con 13 unidades (2-4 en t3, 2-4 en t2 y 3-3 en t1) y 12 rebotes.

La síntesis:

Sporting (68): B. Falcioni (5), G. Díaz (7), H. Rava (1), B. Kumorkiewicz (8), M. Miguez (11), fi; F. Salmeri (8), R. Frontalini (17), M. Gómez, V. Bigoni (3) y G. Martínez (8). DT: Ian Costa.

Los Andes (58): N. Guerrero (10), D. Heredia (5), M. Murphy (13), N. Schiaffino, J. Danzey (18), fi; L. Belardino (4), A. García (2), M. Varela (6) y G. Chávez. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Sporting, 14-8; 31-24 y 51-38.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Marcelo Gordillo.

Cancha: José Galié (Espora).