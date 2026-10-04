Sporting venció a Los Andes y se metió como último clasificado a cuartos en la LBB Bronce
El rojinegro cruzará ante Pellegrini (1º).
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Sporting superó esta noche a Los Andes, 66 a 58, en cancha de Espora, y se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, mientras que su rival quedó eliminado de la competencia.
En la próxima instancia el rojinero cruzará ante Pellegrini (1º).
Las otras series, al mejor de tres, las protagonizarán Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bella Vista (7º), Barracas (3º)-Sportivo (6º) y Bahiense del Norte (4º)-Whitense (5º).
De acuerdo con el cronograma original, el inicio de las series está previsto para el miércoles, algo que deberá confirmar o modificar la ABB en el transcurso de la jornada del lunes.
Sporting, que había finalizado séptimo en la fase regular y perdió en el play-in ante Bella Vista (8º), logró recuperarse de la primera oportunidad perdida y esta vez no la dejó pasar, ante Losa, que venía de eliminar a Fútbol y Tenis (10º).
El equipo que conduce Ian Costa marcó la mayor diferencia en el tercer cuarto y el más destacado del partido resultó Rodrigo Frontalini, autor de 17 puntos (1-3 en triples, 6-9 en dobles y 2-6 en libres), más 5 rebotes y 3 recuperos.
También hubo buenos aportes de Mauricio Miguez, que terminó con 11 unidades (2-6 en triples, 2-2 en dobles y 1-1 en libres) además de 5 recobres, mientras que Boris Kumorkiewicz completó 9 rebotes y 8 unidades.
En la visita, el estadounidense James Danzey cerró con 18 puntos (0-1 en t3, 6-9 en t2 y 6-8 en t1), más 10 rebotes, a la vez queMateo Murphy terminó con 13 unidades (2-4 en t3, 2-4 en t2 y 3-3 en t1) y 12 rebotes.
La síntesis:
Sporting (68): B. Falcioni (5), G. Díaz (7), H. Rava (1), B. Kumorkiewicz (8), M. Miguez (11), fi; F. Salmeri (8), R. Frontalini (17), M. Gómez, V. Bigoni (3) y G. Martínez (8). DT: Ian Costa.
Los Andes (58): N. Guerrero (10), D. Heredia (5), M. Murphy (13), N. Schiaffino, J. Danzey (18), fi; L. Belardino (4), A. García (2), M. Varela (6) y G. Chávez. DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Sporting, 14-8; 31-24 y 51-38.
Árbitros: Eduardo Ferreyra y Marcelo Gordillo.
Cancha: José Galié (Espora).