Lionel Messi y un mensaje para su padre: “No sabés lo que te extrañamos anoche”

El astro Lionel Messi dejó una frase que sería para su padre Jorge, fallecido meses atrás, con una imagen en la que mira al cielo acompañada del mensaje: “No sabés lo que te extrañamos anoche”.

El delantero de 39 años había recordado a su padre apenas recibió el micrófono para declarar ante el público que colmó el estadio Monumental, demostrando que lo tiene presente mientras atraviesa un momento muy emotivo de su carrera.

Un amistoso internacional ante Benín fue la excusa para que el “10”, que había confirmado su decisión de retirarse de la Selección argentina el lunes 31 de agosto, tuviera la oportunidad de despedirse ante su gente.

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La noche del pasado martes 6 de octubre trajo la situación que nadie quería que llegara: el retiro de Lionel Messi del seleccionado argentino, en el que el delantero de 39 años no pudo dejar de pensar en su padre.

En el momento en que recibió el micrófono y comenzó su discurso, en el que no se olvidó de sus compañeros en las victorias y las derrotas ni de todo el camino transcurrido, Messi aseguró que lo primero en lo que podía pensar era en su padre.

Al día siguiente del homenaje, luego de realizar una publicación en Instagram en la que comentó que “ya extraña” a la Selección, Messi publicó en sus historias una fotografía en la que se lo ve mirando al cielo en medio del Monumental, con la mano en el pelo, las cejas levantadas y una tenue sonrisa.

La imagen fue acompañada por la frase “No sabés lo que te extrañamos anoche”, en un claro mensaje hacia su padre Jorge, quien falleció el 8 de agosto en Rosario, a los 68 años, luego de luchar con una enfermedad que lo mantuvo internado.

Además, en el comunicado emotivo con el que lo despidió algunos días después de su fallecimiento, el “10” de la Selección argentina había contado una intimidad: su padre fue internado pocos días antes del último Mundial, y él soñaba con llegar hasta la final para darle tiempo de recuperarse y poder viajar a verlo. Fue el único torneo en el que Jorge no lo pudo acompañar, y fue su último certamen con la Selección.