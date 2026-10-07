La foto que le regaló Messi a un fotógrafo bahiense en la noche de su despedida

El puente emocional del fotógrafo bahiense Facundo Morales tuvo sus extremos entre aquella primera cobertura de la Selección, cuando jugó ante Panamá después de conseguir la Copa del Mundo en Qatar, y el partido de anoche que marcó el final de la carrera de Lionel Messi con la camiseta argentina.

"Fue un partido muy importante en lo personal, más allá del retiro de Messi de la Selección, porque hace un tiempo decidí dejar la ciudad para incursionar en Buenos Aires con mi profesión y lo que tiene que ver con la fotografia deportiva, específicamente fútbol. Y como que cerraba un ciclo que arrancó con Messi trayendo la copa a la Argentina y ayer retirándose de la Selección", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Con el correr del tiempo y después de estar en varios partidos de Messi, uno va pensando cuáles son las fotos que quiere sacarle: una de espalda, una de frente, una tocándose la cinta de capitán, otra tocándose las medias, tenía algunas pendientes, me faltaban poquitas", contó Facu.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La profesión a Facundo le regala momentos únicos, como anoche, estar a metros de Messi y rodeado de un imponente marco como tuvo el Monumental. De todos modos, es difícil poder trabajar y al mismo tiempo apreciar lo que está viviendo.

"Son pocos los momentos que se disfrutan, porque uno está pensando la imagen que quiere hacer o registrar y es en una milésima de segundo que después trasciende y se empieza a compartir. Si te distraes disfrutando, perdés posibilidades", comentó Morales.

También el fotógrafo tiene que mantener la paciencia y saber que la foto puede aparecer en cualquier momento, aún, cuando todo está por terminar.

Y algo de eso le sucedió anoche a Facundo, con una foto que guardará por siempre, inclusive, según admitió, sin ser técnicamente correcta.

"Cuando terminó el partido y Messi se iba metiendo al túnel, en ese momento quedé en el pasillo, muy cerquita de él; ahí perdí el profesionalismo y le grité 'Leo, Leo, Leo...', se dio vuelta, miró, sonrió, gatillé y me regaló esa foto. Es una foto que podría haber sacado con el celular y creo que salía mejor, je, pero es mi foto", resaltó con orgullo.

"Lo lindo de la fotografía es eso -agregó- no saber cuándo vas a tener la foto, podés pegarla en el minuto cero o tener que esperar a que el protagonista deje la cancha. Durante el transcurso del partido vas en un subibaja de emociones y cada partido es un desafío", recordó.

Detrás de la lente de este fotógrafo bahiense anoche estuvo el argentino que tantas veces gritó y festejó por Messi, y que como la mayoría esta vez no pudo ocultar su emoción: "Ayer fue imposible no llorar, pero pasó", reconoció.

Ese momento, Facundo también lo guardará para siempre.

Mirá el video completo: