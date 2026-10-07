El Nacional y Argentino todavía son dueños de su propio destino en la LBB Plata

Iñaki Errazu (EN) le esconde la pelota a Bruno Ugolini (A). Llega atrás Agustín Catalán. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En duelo entre rivales directos que luchan por el acceso directo a cuartos de final, El Nacional y Argentino se miden esta noche, completando la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Se enfrentan en el Delfo y Pacífico Ciccioli, desde las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y⁩ Jerónimo Javier Ocampo.

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Este partido se suspendió el último viernes, a raíz de algunas goteras que afectaron al piso.

Con este antecedente y previendo alguna condición climática adversa, se tomó como alternativa, en caso de ser necesario, mudarse a cancha de Pacífico.

La urgencia de disputar este partido surge a raíz de que apremia el tiempo, considerando que para el viernes está previsto que se dispute la última fecha de la fase regular.

Los locales no tienen a Facundo Dulsan (viaje de egresados), mientras que la visita continúa sin Juan Cruz Reschini, por motivos personales.

Un triunfo de El Nacional definiría las tres partes de la tabla: clasificados directos a cuartos de final (San Lorenzo, Altense, 9 de Julio, Comercial, El Nacional y Sportivo), el play-in (Argentino, Ateneo, Bahía Basket y Velocidad) y la permanencia (ya son inamovibles La Falda y Espora, sólo resta confirmar la posición final).

En cambio, si triunfa Argentino saltaría al sexto puesto, sin depender de terceros para asegurarse la clasificación en la última fecha.

Mientras que El Nacional, en ese caso, caería al séptimo lugar y necesitaría, para acceder directo a cuartos, un triunfo en el cierre, sumado a una derrota de Sportivo o Argentino.

En el enfrentamiento de la primera parte, Argentino se impuso 86 a 72.

Lo que pasó

El viernes, en el inicio de la fecha, Altense le cortó el invicto de este segundo tramo a San Lorenzo, venciendo 77 a 71.

Los restantes resultados fueron 9 de Julio 83, Sportivo 70; Velocidad 56, Comercial 79; La Falda 63, Ateneo 80 a 63 y Espora 73, Bahía Basket 80 (67-67).

La última fecha

El próximo viernes se jugará la undécima y última fecha: Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (18PG-3PP), 29 puntos

2º) Altense (15-6), 26,5

3º) 9 de Julio (15-6), 26

4º) Comercial (14-7), 25,5

5º) Sportivo (13-8), 24,5

6º) El Nacional (10-10), 22,5 (*)

6º) Ateneo (9-12) 22,5

6º) Bahía Basket (8-13), 22,5

9º) Argentino (10-10), 22 (*)

10º) Velocidad (8-13), 20,5

11º) La Falda (3-18), 17,5

12º) Espora (2-19), 17

(*) Tienen un partido pendiente.