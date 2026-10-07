Lungarzo: la sensación de ganar con Olimpo en su ciudad, la semifinal que viene y más...

Juan Pablo Lungarzo analizó la clasificación de Olimpo a las semifinales del Torneo Federal A, que comenzarán el domingo en busca de la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El arquero aurinegro habló sobre la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy, aunque rápidamente puso la mente en la serie ante San Martín de Formosa.

"Muy feliz por lograr el primer objetivo que teníamos en esta etapa. Es importante meternos entre los cuatro mejores, estar cada vez más cerca de nuestro objetivo. Ahora se viene un lindo rival, con muchas ganas de que sea domingo", avisó el "1" en El Diario Deportivo.

"Lo fuimos a buscar desde el minuto cero, sabíamos que podíamos lastimar al rival y generar las situaciones que generamos. Fue un partido que trabajamos mucho, que el cuerpo técnico también lo laburó de una buena manera. El grupo lo supo entender y creo que fuimos superiores en toda la serie. Eso nos deja conformes pero ya ahora cambiando el chip para pensar en San Martín", agregó Pilu en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play.

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El triunfo del domingo fue más especial para Lungarzo, ya que se dio en su ciudad y siendo parte de una apellido ilustre de Independiente de Chivilcoy.

"Ganar en mi ciudad tuvo un gustito extra. Nos motivó un poquito a todos porque mi compañeros también empatizaron con la situación", contó Pilu.

"Nunca me había tocado ir a jugar a Chivilcoy de visitante, fue muy especial. Lo tomé de una manera positiva, por poder estar cerca de mi familia y mis amigos, que se acercaron ahí a la cancha. Pudimos estar todos juntos, fue un lindo momento, obviamente coronado con la clasificación, que fue lo que fuimos a buscar", agregó.

Además, analizó a San Martín de Formosa, el rival de las semifinales: que comenzarán el domingo en el Carminatti (hoy se conocerá el árbitro y se confirmará el árbitro) y se definirán en una semana en tierras formoseñas.

"Es un rival muy duro, con jugadores de jerarquía y una localía fuerte. Pero bueno, creo que tampoco nadie quiere jugar contra nosotros. Le tenemos el respeto que ellos se merecen, trabajaremos para ser nuestra mejor versión. Y más que nada que arrancamos la serie en casa, en el Carminatti, entendemos que la gente está muy ilusionada. Con el apoyo de ellos, necesitamos hacer un gran partido para llevar la serie a nuestro favor en Formosa. Como nosotros, ellos también una localía muy fuerte", comparó.

"Confiamos mucho en nuestro trabajo y en lo que venimos haciendo. No somos un equipo improvisado, o que estamos acá por casualidad o algún otro factor. Eso obviamente que nos lleva a confiar en el equipo, en el grupo y encarar la serie de la mejor manera. Sí que sabemos que en esta etapa hay que pulir los detalles, son partidos de 180 minutos que se definen por detalles", agregó.

También remarcó el muy buen momento que atraviesa el grupo y cómo se sobrepuso a momentos difíciles durante la serie ante Gimnasia.

"Eso demuestra la jerarquía del plantel a la hora de saber sobrellevar el partido. Nos ha tocado en esta serie vivir varios momentos que por ahí con la experiencia que tengo en estos años, me ha tocado estar en planteles que por ahí se desvirtúan o se van por otros lados cuando hay ciertas cuestiones. Creo que la jerarquía del plantel y lo aplomado que hoy nos encuentra como grupo hizo que nosotros sigamos por nuestro camino. Creo que el resultado de la serie termina siendo un poco mentiroso a lo que fue la serie. Contentos de ya estar en semifinales y seguir por este camino", se ilusionó.

"La ilusión de nosotros y de la gente que te lo hace sentir mucho en el día a día. En poco tiempo nos jugamos mucho y somos consciente de eso. Apostamos a que nos va a salir bien y vamos a conseguir nuestro objetivo. Tenemos muy en claro lo que nos estamos jugando. Obviamente que se viven semanas especiales, pero el grupo se preparó todo el año para eso. Hay que saber disfrutarlas porque en este ambiente, en el fútbol, en el ascenso, no se suele pasar por estos momentos: a días de jugar semifinales, a cancha llena y en un club tan importante como Olimpo. Saber disfrutar el momento y tomarse con responsabilidad esto tan lindo que tenemos de conseguir este objetivo que Olimpo viene buscando hace tantos años", remarcó.

Juan Pablo vivirá una previa especial el fin de semana, ya que el 10 de octubre cumplirá 29 años.

"El sábado es mi cumpleaños. Esperemos que el disfrute sea post", pidió.

Uno de los tres deseos ya está ocupado, claro.

"Eso está clarísimo...", avisó Pilu.

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