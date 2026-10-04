Camino al ascenso: Olimpo visita a Gimnasia de Chivilcoy con la ventaja que sacó en Bahía

Olimpo intentará dar un nuevo paso en su sueño de ascenso, cuando visite esta tarde a Gimnasia de Chivilcoy, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A, conducente al primero de los dos ascensos a la Primera Nacional.

El aurinegro y el Lobo se medirán desde las 17 en el estadio José María Paz, con arbitraje de Leandro Sosa Abrile.

El equipo de nuestra ciudad viene de ganar 2 a 1 el partido en la ida, en el partido disputado en el Roberto Carminatti.

Los goles del elenco conducido por Carlos Mungo los anotaron Martín Ferreyra y Joaquín Susvielles. Para la visita descontó de penal Marcos Salvaggio, a los 94 minutos.

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Este resultado le permite a Olimpo tener la chance de avanzar con dos resultados: ganando (lógicamente) y empatando.

No obstante, una derrota por cualquier marcador lo deja en el camino, ya que Gimnasia tiene ventaja deportiva (avanza en caso de igualdad en puntos y goles) por haber terminado mejor posicionado en el Nonagonal.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y el perdedor se sumará a los 16avos de final de la Reválida, con rival a definir dependiendo quienes sean los otros equipos que "bajen" de la Zona Campeonato.

En la otra instancia, el vencedor se medirá ante San Martín de Formosa o Atenas de Río Cuarto, que se medirán hoy a las 16, con Guillermo González como juez.

En la ida, los formoseños ganaron por 1 a 0, con gol de Gervasio Núñez, por lo que aún perdiendo por 1 a 0 seguirían avanzando de fase.

En caso de avanzar Olimpo, definiría de visitante ante San Martín y como local frente a Atenas.

Por el otro lado del cuadro, hoy Alvarado (1° del Nonagonal B) recibirá a Defensores de Villa Ramallo (4° en el Nonagonal A) en Mar del Plata, desde las 15.30 con el puntaltense Fernando Marco como árbitro.

En la ida, igualaron 2 a 2 y el Torito tiene ventaja deportiva.

Mientras que la otra la llave, la definirán Cipolletti (2°B) y Sol de América de Formosa (3°A), que se medirán desde las 11 con Marcos Liuzzi como juez principal.

En el primer partido, los formoseños ganaron por 1 a 0.

*Los elegidos

Olimpo viajó hacia Chivilcoy en la medianoche del viernes con los 20 convocados por Carlos Mungo.

Entre los elegidos sobresale el regreso de Federico González, quien vuelve a ser citado luego de superar un problema muscular que lo dejaron afuera de dos partidos.

El exjugador de Independiente ocupará el lugar de Nahuel Colmenras.

Mientras que también regresará Antú Hernández por Leandro Espejo.

De esta manera, los citados por el DT son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Cómo sigue

Tras disputarse los partidos revancha, los ganadores jugarán las semifinal con ventaja para el mejor ubicado en el Nonagonal.

Mientras que los perdedores se sumarán a los 16avos de final de la Reválida y enfrentarán a Defensores de Puerto Vilelas, Juventud Unida Universitaria de San Luis, Sportivo Las Parejas y FADEP.

Lo mismo sucederá con aquellos elencos que vayan siendo eliminado en semis y el perdedor de la final por el primer ascenso, que se disputará en escenario neutral y a partido único.

*Espera

Villa Mitre volverá a ver acción el próximo fin de semana, cuando arranque la llave de la Reválida ante Costa Brava de General Pico.

La ida se disputará en La Pampa y la revancha irá en El Fortín una semana después.

Los otros cruces confirmados de la Reválida son:

Douglas Haig - El Linqueño

Kimberley - Deportivo Rincón de Los Sauces

9 de Julio de Rafaela - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Argentino de Monte Maíz - San Martín de Mendoza

Mitre de Posadas - Boca Unidos de Corrientes

Huracán Las Heras - Juventud Antoniana de Salta

Sarmiento de La Banda - Sportivo Belgrano