Camino al ascenso: cómo quedaron las semifinales, con Olimpo, y la Reválida con Villa Mitre

Olimpo clasificó esta tarde a semifinales y se metió entre los 4 equipos que lucharán por el primer ascenso del Torneo Federal A hacia la Primera Nacional.

El aurinegro eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, tras ganar en la ida por 2 a 1 y quedarse con la serie por 4 a 2.

En la siguiente fase, el representante liguista se medirá ante San Martín de Formosa, que hoy dejó en el camino a Atenas de Río Cuarto: 1 a 0 y 1 a 1.

El equipo de nuestra ciudad comenzará la llave en el Roberto Carminatti y definirá como visitante, ya que los formoseños tienen ventaja deportiva (avanzarán en caso de igualdad en puntos y goles) por haber sido primeros en el Nonagonal.

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La otra llave la animarán Alvarado (dejó en el camino a Defensores de Villa Ramallo) y Cipolletti (eliminó a Sol de América de Formosa).

En este cruce, la ventaja la tendrá el Torito, que se adjudicó el otro Nonagonal.

Los que avancen de estos duelos disputarán la final por el primer ascenso, en cancha neutral y a partido único.

*La Reválida

Con los cuatro eliminados de la Zona Campeonato, también quedaron conformadas todas las llaves de los 16avos de la Reválida, que será conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

En ese sentido, Villa Mitre se medirá ante Costa Brava de General Pico, definiendo la llave en nuestra ciudad con ventaja deportiva.

Los otros cruces serán:

Gimnasia (Chivilcoy)-Defensores (Puerto Vilelas)

Sol de América (Formosa)-Juventud Unida (San Luis)

Defensores (Villa Ramallo)-Sportivo Las Parejas

Atenas (Río Cuarto)-FADEP

Douga Haig-El Linqueño

Kimberley-Deportivo Rincón

9 de Julio (Rafaela)-Gimnasia (Concepción del Uruguay)

Argentino (Monte Maíz)-San Martín (Mendoza)

Mitre (Posadas)-Boca Unidos

Huracán (Las Heras)-Juventud Antoniana

Sarmiento (La Banda)-Sportivo Belgrano

Además de los ganadores de estas llaves, en la próxima instancia se sumarán los perdedores de las semifinales de la Zona Campeonato.

Lo mismo sucederá en cuartos de final de la Reválida, cuando se incorpore el equipo que caiga en la final por el primer ascenso.