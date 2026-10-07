Cómo sigue el calendario de la Selección argentina tras la despedida de Messi

La Selección argentina cerró la triple fecha FIFA con el triunfo ante Benín en el estadio Monumental, en lo que fue la despedida de Lionel Messi del combinado nacional tras más de dos décadas representando la camiseta albiceleste.

El calendario de la Selección argentina se reanudará en noviembre, con otra fecha FIFA comprendida entre el 9 al 11 de noviembre. Será la última ventana de amistosos del año para el seleccionado local.

Todavía no hay rivales confirmados para los partidos que afrontará la Argentina ya oficialmente sin Lionel Messi y con la incógnita de qué jugador heredará la camiseta número diez.

Con el triunfo ante Benín, también se despidió Nicolás Otamendi, quien había anunciado que ya no sería parte de la delegación tras su participación en el Mundial de Norteamérica 2026.

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A su vez, también se habrían despedido Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes solamente fueron convocados al último partido de los tres amistosos que disputó Argentina en esta fecha FIFA.

¿Scaloni renueva su contrato?

Una de las grandes incógnitas de cara al futuro es la renovación de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina. El DT ya comenzó a reunirse con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese sentido, de ambas partes manifestaron el deseo de renovar el vínculo hasta, al menos, la Copa América de 2028, y con la puerta abierta de que sea hasta el Mundial 2030.

Sin embargo, todavía falta la firma del técnico multicampeón que está en su cargo desde 2018, tras asumir como interino después de la era de Jorge Sampaoli.

Los jugadores que podrían volver

Leandro Paredes (10 fechas de suspensión), Nahuel Molina (7 fechas de suspensión) y Thiago Almada (una fecha de suspensión), no fueron parte de los amistoso disputados ante Bolivia, Burkina Faso y Benin, en la fecha FIFA.

Todos ellos fueron sancionados por los incidentes en la final del Mundial ante España. Sin embargo, desde la AFA apelaron para que se reduzca la sanción de Paredes de diez a tres fechas, y en caso de ganar el fallo, ya podría estar de regreso con la Selección.

Por otro lado, todavía no hubo gestiones formales para que a Molina le reduzcan la pena y, por ahora, deberá estar ausente cuatro partidos más antes de volver a jugar con la Selección.

Por último, Almada ya podría haber jugado contra Burkina Faso pero fue desafectado por estar con molestias físicas y regresó a entrenar con River.