Fin de un camino inolvidable: Messi se despide de la Selección en el amistoso ante Benín

Una noche inolvidable y emotiva se vivirá hoy en el partido de Argentina ante Benín, que marcará la despedida de Lionel Andrés Messi de la Selección luego de 21 años.

El tercer y último amistoso de la triple fecha de amistosos comenzará a las 20 en el estadio de River Plate, será dirigido por el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El histórico encuentro podrá verse a través de TyC Sports y Telefé.

*La previa

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el Monumental debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la albiceleste.

Durante su paso por el combinado nacional, el rosarino no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

Gianluca Prestianni palpitó el retiro de Messi de la Selección argentina

El delantero del Benfica portugués Gianluca Prestianni anticipó cómo se vivirá la despedida de Messi del seleccionado argentino, en un momento que imagina “duro y lindo a la vez”.

El atacante aseguró que aún no es “consciente” de lo que significa tener tan cerca el retiro del “10” del fútbol internacional, un jugador al que creció viendo jugar e idolatró, como le pasa a la gran mayoría de los jugadores actuales de la “Albiceleste”.

Además, luego de un gran partido ante Burkina Faso en el que pudo convertir un gol, el jugador surgido de las inferiores de Vélez se mostró orgulloso de estar cumpliendo un “sueño”, al haber pasado por distintas categorías juveniles de la Selección y “dar el salto” a la mayor.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

-Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Fernando Véjar

-VAR: José Cabero

-Hora: 20.

-TV: TyC Sports y Telefe