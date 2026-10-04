Bienvenido, capitán: Messi llegó al predio para preparar su último partido en la Selección

Lionel Messi llegó hoy al predio de la Asociación del Fútbol Argentino que lleva su nombre, para sumarse a la concentración de la Selección antes de su último partido en el combinado nacional.

El rosarino fue recibido por el presidente Claudio Tapia y por la tarde tendrá su primer entrenamiento con el grupo, que ya disputó dos partidos amistoso por la fecha FIFA: 4-0 ante Bolivia y 7-0 contra Burkina Faso.

"Bienvenido, capitán. La emoción es total", publicó la AFA en sus redes sociales.

Lio realizará hoy su primer amistoso con el plantel que comanda Lionel Scaloni y luego se realizará el habitual asado de camaradería con toda la delegación.

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El martes, en tanto, Messi tendrá su partido despedida ante Benín, desde las 20, en el estadio de River Plate.