Bienvenido, capitán: Messi llegó al predio para preparar su último partido en la Selección
El rosarino tendrá su encuentro de despedida el martes, desde las 20, ante Benín.
Lionel Messi llegó hoy al predio de la Asociación del Fútbol Argentino que lleva su nombre, para sumarse a la concentración de la Selección antes de su último partido en el combinado nacional.
El rosarino fue recibido por el presidente Claudio Tapia y por la tarde tendrá su primer entrenamiento con el grupo, que ya disputó dos partidos amistoso por la fecha FIFA: 4-0 ante Bolivia y 7-0 contra Burkina Faso.
"Bienvenido, capitán. La emoción es total", publicó la AFA en sus redes sociales.
Lio realizará hoy su primer amistoso con el plantel que comanda Lionel Scaloni y luego se realizará el habitual asado de camaradería con toda la delegación.
El martes, en tanto, Messi tendrá su partido despedida ante Benín, desde las 20, en el estadio de River Plate.