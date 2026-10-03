La increíble marca que alcanzó Lautaro Martínez tras su gol ante Burkina Faso

Lautaro Martínez escribió otra página dorada en su carrera, al marcar esta noche con la Selección Argentina en el amistoso ante Burkina Faso.

Con su tanto a los 3 minutos, el bahiense se convirtió -ni más ni menos- que en el tercer goleador histórico del combinado nacional.

El Toro llegó a los 42 festejos en 86 partidos, igualando a Sergio Agüero y quedando sólo por detrás de Lionel Messi (125) y Gabriel Batistuta (55).

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El gol histórico