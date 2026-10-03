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La increíble marca que alcanzó Lautaro Martínez tras su gol ante Burkina Faso

El bahiense hizo historia en el amistoso en el Monumental.

Foto: Olé

Lautaro Martínez escribió otra página dorada en su carrera, al marcar esta noche con la Selección Argentina en el amistoso ante Burkina Faso.

Con su tanto a los 3 minutos, el bahiense se convirtió -ni más ni menos- que en el tercer goleador histórico del combinado nacional.

El Toro llegó a los 42 festejos en 86 partidos, igualando a Sergio Agüero y quedando sólo por detrás de Lionel Messi (125) y Gabriel Batistuta (55).

El gol histórico

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