Jugó 20 años en Primera, hoy trabaja de albañil y como ex Olimpo pide a la distancia: “Ojalá ascienda”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Vivió la última parte de la época dorada de Olimpo en Primera división. Arribó al aurinegro a principios de 2015 cuando Walter Perazzo era el entrenador y terminó el año rasguñando el ingreso a la Copa Sudamericana de la mano de aquel buen equipo conducido por Diego Osella.

Hernán Nicolás Encina nació hace 44 años en el barrio Las Flores, en la zona sur de la ciudad de Rosario, y su vida futbolística se encuentra íntimamente vinculada al “Canalla”. Cumplió con todas las categorías formativas y el 27 de octubre de 2001 debutó en la mayor, 1-3 ante Vélez en el estadio José Amalfitani.

Entre Primera división, B Nacional y Copas Argentina, Sudamericana y Libertadores, disputó 133 cotejos (9 temporadas) en el auriazul del Gigante de Arroyito: marcó 13 goles.

Hoy, ya retirado del nivel profesional, despunta el vicio en un torneo amateur de barrios, juega con amigos todos los fines de semana y de lunes a viernes ayuda a su padre en la albañilería.

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El “Sapito” integra “Los de siempre”, el combinado que disputa certámenes de veteranos en el parque Regional Sur y en otras canchas de la zona central de Rosario. Además, entrena a un grupo de chicos y hasta el año pasado viajaba a distintas provincias y pueblos siendo parte del proyecto gubernamental “Saquemos a los pibes de la calle”.

“Cuando me preguntan qué hago actualmente, respondo que trabajo de albañil, no se me van a caer los anillos por decirlo ni siento vergüenza. Es más, es una profesión que me gusta”, detalló.

El ex volante escurridizo por derecha, que en su segundo partido en Primera fue titular en el clásico --en el Coloso-- frente a Newell’s y marcó el 1-0 parcial del empate 1-1 (2011), volvió a convertir en otro derby, en 2013, esta vez en el Gigante, cuando anotó el 2-1 para la victoria canalla.

“Nunca cambié pese a que mis orígenes siempre me tiraron y me hicieron fabular con el retiro en mi mejor etapa como profesional, Mi viejo me inculcó valores, me enseñó a no olvidar nunca de donde había salido, a respetar al barrio, la amistad y el sacrificio de cada uno. Hoy estoy en Las Flores y después del ´picado´ me siento a tomar algo con los muchachos. Un poco de agua mineral, ja. Siempre alguna cervecita hay; ya estamos viejos, así que tenemos el permitido”, afirmó mientras disfruta de la convivencia cotidiana con vecinos que lo conocen desde chico.

En su equipo actual comparte plantel con César Delgado, otro surgido de Las Flores, y con uno de los hijos de Omar Palma. Sobre ese entramado de afectos, el Sapito remarcó que vive en el barrio y que recibió respeto tanto de hinchas de Central como de Newell’s: “Hasta el día de hoy supieron respetar mi profesión”.

Cuando César Luis Menotti se hizo cargo como DT de Central en 2002, Encina no fue tenido en cuenta, bajó a la local y pensó en colgar los botines: “Estuve a punto de bajar los brazos. Había nacido mi hijo Gustavo, hablé con mi señora y le manifesté que quería largar todo, pero ella me dijo que espere, que eso era lo que me gustaba y que me iba a apoyar. Y seguí. Hasta hoy ella me sigue acompañando y gracias a Miguel tuve la chance de continuar en el fútbol”, reflexionó.

--¿Miguel Russo?

--Sí, yo estaba marginado del plantel superior y jugando en cuarta división cuando Miguelo me mandó a llamar. Ahí tuve otra oportunidad, vi luz en medio de mucha oscuridad. También fueron terapeutas especiales en mi carrera Omar Palma y Angel Zof.

“Omar fue como un segundo padre, tanto adentro como afuera de la cancha. Cuando era chico, fue el primero que me dijo junto a Alfredo Killer: ‘Quedate en la pensión’. Zof era coordinador y con el Chelo Delgado elegimos residir en la pensión. Me educaron y me enseñaron mucho”.

En su repaso de decisiones personales, señaló una que todavía considera equivocada: su salida de México, donde jugó en Tecos y Atlas de Guadalajara. Según confesó, cree que si se hubiera quedado “hubiese sido otro el destino” y que podría haber jugado más tiempo en ese país.

Tras dejar Central, su carrera siguió por el fútbol mejicano, Colón, Godoy Cruz, Barcelona de Ecuador, Gimnasia La Plata, Instituto, Olimpo, Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia y Guaraní Antonio Franco, donde se retiró en 2018 tras sostener 7 encuentros en el Federal A.

Esa misma categoría donde hoy, vía streaming, sigue las alternativas y los juegos del aurinegro: “Ojalá ascienda, un enorme club que hoy está penando tres categorías más abajo de donde debería estar. Sigo en contacto con algunos compañeros y gente ligada a la institución”, me comentó vía mensajes de WhatApps.

En Olimpo sostuvo 27 partidos y marcó un gol:el 18 de octubre de 2015, en la victoria 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Roberto Carminatti, por la fecha 28 del Campeonato de Primera División

Su breve incursión en política tuvo un origen distinto al deportivo. Contó que se acercó con la intención de ayudar a chicos del barrio y a sus familias, después de trabajar con 150 pibes de Las Flores y Toba, a quienes entrenaban y les daban la merienda con aportes de amigos y dinero propio.

“Me dijeron que siguiera, que hay que ser un poco caradura. Pero me di cuenta de que no era lo mío”, expresó.

Para el cierre, dejó una mirada que definió su carrera en el fútbol. “Fui tocado por la varita mágica y volví a jugar. Gracias a Dios no paré hasta el día que me retiré”.

Encima sumó 366 presencias oficiales y convirtió 28 goles en una carrera de dos décadas, que lo llevó por 7 clubes argentinos y dos del exterior. Tiene dos títulos en la B Nacional: con Central en 2012-2013 (competencia en la que también ascendieron Gimnasia LP, segundo, y Olimpo, tercero) y con Talleres de Córdoba en 2016.