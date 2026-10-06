Quimsa le cortó la inspiración a Atenas, que hizo su debut en la temporada 2026-27

Quimsa consiguió la segunda victoria, esta vez frente a Atenas, por 83 a 77, en la continuidad de la Liga Nacional.

De esta manera, los santiagueños esperan de la mejor manera el enfrentamiento contra Boca, mientras que los cordobeses, tras su debut con derrota, tendrán que ir en busca de la recuperación este miércoles a La Banda, para visitar a Olímpico.

No la tuvo sencilla la Fusión, que llegó a perder por 16 (41-25 en el inicio del segundo cuarto).

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Matías Solanas resultó determinante, con 24 puntos, incluidos 6 de 8 en triples, mientras que Facundo Rutenberg, anotó 18 unidades.

En la visita, Daniel Laster aportó 17 puntos, hubo 15 de Juan Pablo Arengo y Gonzalo Bressan metió 12 y bajó 10 rebotes.

Continuidad

Este martes, Platense, con el bahiense Ramiro Santiago, debutará como local, recibiendo a La Unión (Formosa), desde las 20.30.

En tanto mañana, Boca jugará su primer partido de la temporada recibiendo a Oberá.

En el xeneize estará Lucas Faggiano y en los misioneros, Alejo Azpilicueta y Albano Costa.