Messi empezó a despedirse de la Selección con un posteo en Instagram
El rosarino realizó su último entrenamiento en el combinado nacional.
Lionel Messi empezó a despedirse de la Selección Argentina, tras realizar el último entrenamiento de su carrera con el combinado nacional.
El rosarino hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con imágenes suyas y también junto a toda la delegación.
"Momentos especiales que sé que voy a extrañar", puso el capitán argentino.
Mañana Lionel tendrá su partido despedida, cuando la Selección se mida ante Benín -desde las 20- en cancha de River y en el último amistoso de la fecha FIFA.