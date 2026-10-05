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Messi empezó a despedirse de la Selección con un posteo en Instagram

El rosarino realizó su último entrenamiento en el combinado nacional.

Lionel Messi empezó a despedirse de la Selección Argentina, tras realizar el último entrenamiento de su carrera con el combinado nacional.

El rosarino hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con imágenes suyas y también junto a toda la delegación.

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"Momentos especiales que sé que voy a extrañar", puso el capitán argentino.

Mañana Lionel tendrá su partido despedida, cuando la Selección se mida ante Benín -desde las 20- en cancha de River y en el último amistoso de la fecha FIFA.

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