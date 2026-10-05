El emotivo video de la línea de subte que cambiará de horario por Messi: "Ha sido un viaje maravilloso"

La cuenta oficial de Subte publicó un particular y especial video para anunciar la extensión horaria de una de sus líneas para este martes con un homenaje a Messi por su despedida: “Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso”.

La empresa que se encarga del transporte público subterráneo le dedicó un emotivo anuncio en forma de video del interior de la formación; mientras arranca el vehículo, muestra una larga colección de las camisetas de la selección argentina que utilizó el rosarino en sus 21 años defendiendo los colores celeste y blanco.

Desde la número 18 con la que debutó en juveniles, hasta la última con las letras doradas y el sol de mayo de fondo, que utilizará este martes frente a Benín, para despedirse del conjunto nacional a partir de las 20 horas, en el estadio Monumental.

Aparte de las casacas con el número "10" característico de "La Pulga", se pueden observar los distintos trofeos personales y grupales durante años como los Balones de Oro, Botas de Oro, Copas América, medallas y la Copa del Mundo; por último, al momento de frenar en la estación siguiente, se baja del vagón una cabra en representación de uno de los apodos que recibe Messi: "GOAT".

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"Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde": publicó la cuenta oficial, para anunciar que la línea D extenderá su horario hasta la 1.30 a. m. para este martes 6 de octubre; un cierre poco habitual.

El cronograma diario es de lunes a viernes: de 5:30 a 23:33 aproximadamente; mientras que los sábados es de 6:00 a 23:33; los domingos y feriados de 8:00 a 22:36.

Además, agregó que el único ingreso será por Congreso de Tucumán con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Por último, terminó el post con un mensaje de despedida: "Gracias 10, te vamos a extrañar".