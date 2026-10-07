¿El partido de hoy será el punto de partida para L.N. Alem o Estudiantes en la LBB Oro?
Están separados por una unidad, vienen de tres derrotas y tienen el mismo récord en el segundo tramo.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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L.N. Alem y Estudiantes se enfrentan desde las 21, en el Daniel Lacunza, arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Marcelo Gordillo, en el adelanto (por streaming) de la octava fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
Es un partido de sumo valor para ambos, porque están separados por apenas un punto (el albo 8º y el verdirrojo 9º), con el antecedente que Estudiantes, en la primera parte, se impuso 86 a 77, en cancha de Independiente.
En este segundo tramo los dos tienen el mismo récord: dos victorias y cinco derrotas. A la vez, llegan con tres caídas consecutivas.
Entre los protagonistas de uno y otro equipo, los hermanos Ruesga, Franco (de Alem) y Santiago (de Estudiantes), serán rivales por primera vez en sus carreras.
En tanto, en el verdirrojo está para regresar Santiago D'Annunzio -no así Patricio Zapata- y en el albo no se registran bajas.
Alem promedia 80,7 puntos y le anotan a razón de 88 por partido, mientras que Estudiantes convierte 74,9 y recibe 83,9.
Mañana
La fecha se completará mañana con Estrella-Liniers, Bahiense del Norte-Pueyrredón, Olimpo-Napostá, Independiente-Villa Mitre y Barrio Hospital-Pacífico.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
Po. Equipo Puntos
1°) Estrella (15PG-3PP) 23 puntos
2º) Napostá (13-5), 21
2º) Bahiense (12-6), 21
4º) Pueyrredón (11-7), 20,5
5º) Liniers (10-8), 20
6º) Villa Mitre (10-8), 19,5
7º) Pacífico (9-9), 19
8º) Estudiantes (8-10), 17,5
9º) L.N. Alem (6-12), 16,5
9º) Olimpo (6-12), 16,5
11º) Independiente (4-14), 15,5
12º) Barrio Hospital (4-14), 15