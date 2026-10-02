LBB Plata: Altense le cortó el invicto a San Lorenzo, en una fecha que no pudo completarse

Lucas Lucchetti fue figura en el triunfo de 9 de Julio ante Sportivo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El escolta Altense venció como local a San Lorenzo -que jugó con el Nº1 asegurado-, por 77 a 71, y le cortó el invicto de este tramo, en uno de los cinco partidos correspondientes a la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", la cual no pudo completarse.

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Los otros triunfadores de la noche resultaron 9 de Julio, Comercial, Ateneo y Bahía Basket, mientras que fue postergado para el martes El Nacional-Argentino, a raíz de las goteras en el Delfo y Pacífico Ciccioli.

9 de Julio derrotó en su cancha a Sportivo, 83 a 70; Comercial superó de visitante a Velocidad, 79 a 56; Ateneo le ganó como huésped a La Falda, 80 a 63 y Bahía Basket, en Punta Alta, doblegó a Espora, en suplementario, 80 a 73 (67-67).

La última

El próximo viernes se completará la fase regular con Argentino-Altense, Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.



Altense 77, San Lorenzo 71

Altense se recuperó de la última derrota ante Bahía Basket, superando a San Lorenzo, por 77 a 71 y de esta manera le cortó el invicto en el segundo tramo.

Al equipo bahiense -que no tuvo a Matías Martínez, con un desgarro- no le modifica su posición, ya que se había asegurado el primer puesto en la fecha anterior.

Para el verde, en cambio, el triunfo le significa seguir dependiendo de sí mismo para ser segundo: debe ganarle a Argentino, o bien esperar una derrota de 9 de Julio frente a Bahía Basket.

Altense (77): A. Lera (6), J.M. Bicondoa (12), N. Zanabria (5), B. Baier (14), D. Agalupe (9), fi; M. Ortega (6), L. Jaimes (17), N. Altamirano (6), M. Simoncini (2) y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

San Lorenzo (71): L. Miranda (5), J.P. Fuentes (16), J.I. De Pastena (18), F. Mariezcurrena (9), J. Coria (11), fi; R. Aguirre (4), N. Diez (8), N. Herbik y L. Fernetich. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Altense, 13-20; 41-32 y 56-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Armando Traini (Altense).

9 de Julio 83, Sportivo 70

9 de Julio le ganó nuevamente a Sportivo, como en la primera parte, ahora 83 a 70.

Con este resultado 9 aún puede terminar segundo (debe ganarle a Bahía Basket y que Altense pierda con Argentino), tercero como está ahora o también caer al cuarto puesto si pierde y Comercial le gana a La Falda.

Sportivo, en tanto, puede terminar cuarto, quinto, sexto o séptimo: en caso de igualdad, tiene ventaja con Comercial y desventaja con El Nacional.

9 de Julio (83): A. Pena (8), L. Lucchetti (23), S. Villegas (14), B. Rodríguez (8), F. Escobar (9), fi; M. Costa (3), R. Blanco, A. Osinaga, L. Vecchi (9), F. Flores (7), E. Pratdessus (2) y B. Tordini. DT: Julián Turcato.

Sportivo (70): M. Boccatonda (9), G. Stach (10), G. Martínez (7), B. Guaglianone (2), M. Ayala (10), fi; J. Tuero (3), U. Montes (14), A. Amore (15) y A. Barbero. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: 9 de Julio, 21-23; 40-39 y 63-58.

Árbitros: Mariano Enrique, Aleajandro Ramallo y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

La Falda 63, Ateneo 80

Ateneo superó a La Falda, 80 a 63 y tiene chances de terminar como el mejor clasificado para el play-in.

En tanto que el albirrojo si gana se quedará con la ventaja de localía en la serie permanencia ante Espora.

La Falda (63): G. Fernández Vita, B. Jaratz (12), B. Minucci (15), M. Cuchetti (2), I. Frisón (19), fi; P. Amigo (3), B. Mangiapane (5), J. Marcos (5), A. Rozas Denis (2), G. Cuchereno y J. Chazarreta. DT: Juan Miguel Vigna.

Ateneo (80): N. Ilacqua (14), F. Percello (12), B. Sacomani (2), G. Mallemaci (20), D. Ezcurra (10), fi; T. Gómez Lepez (5), N. Bejarano (8), F. Giusuano (4), L. Gómez (2), V. Ghilardi (3) y A. Carluccini. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: La Falda, 13-22; 25-39 y 41-60.

Árbitros: Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Velocidad 56, Comercial 79

Comercial consiguió una cómoda victoria ante Velocidad, por 79 a 56 -a partir del segundo cuarto (24-8)- y quedó un escalón por encima de Sportivo, aunque a igualdad de posición el tricolor tiene ventaja.

El portuario puede terminar en el tercer puesto en caso de ganarle a La Falda y que 9 de Julio pierda con Bahía Basket.

Mientras que el azulgrana ya es décimo, es decir que cruzará con desventaja en el play-in ante el noveno.

Velocidad (56): S. Dutari (15), V. Périga (3), G. Berdini (2), B. Mandolesi (6), A. Icasto (11), fi; P. Pollio (9), R. Ayala (8), F. Berdini (2), S. Albizua, S. Ferrari y U. Rollhaiser. DT: Alan Rava.

Comercial (79): S. Bussetti (11), J.C. Iturbide (15), M. Maina (5), M. Álvarez (2), F. Cardone (11), fi; F. Asensi (3), Giuliano Barcala (15), F. Lambrecht (9), R. Lorenzo (4), J. Hassanie (2), R. Manghi (2) y L. Hermosilla. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Velocidad, 17-19; 25-43 y 38-64.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Camila Robles.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Espora 73, Bahía Basket 80

Bahía Basket y Espora necesitaron de un suplementario (67-67) y la victoria se vino para nuestra ciudad, tras el 80 a 73.

Si en la última presentación Bahía gana puede quedarse con ventaja para el play-in.

Y Espora, para salir de la última posición, debe ganar y esperar una derrota de La Falda.

Espora (73): A. Miguez (15), M. Véliz (12), J. Martínez (13), J. Coronel (4), T. Galant (11), fi; L. Ruiz (12), M. Achor (6) e I. Costanzo. DT: Leandro Carbonell.

Bahía Basket (80): F. Salce (7), E. Jaime (1), A. Durand (12), E. Kloster (13), S. Ponzoni (16), fi; J.B. Kiessling (25), J.M. Vázquez (6), B. Gigliotti, T. Ibarra, B. Figuere y S. Berardo. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Espora, 13-22; 40-38 y 53-56.

Tiempo regular: 67-67.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Ariel Mallimaci y Yamila Nicoletta.

Cancha: José Galié (Espora).

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (18PG-3PP), 29 puntos

2º) Altense (15-6), 26,5

3º) 9 de Julio (15-6), 26

4º) Comercial (14-7), 25,5

5º) Sportivo (13-8), 24,5

6º) El Nacional (10-10), 22,5 (*)

6º) Ateneo (9-12) 22,5

6º) Bahía Basket (8-13), 22,5

9º) Argentino (10-10), 22 (*)

10º) Velocidad (8-13), 20,5

11º) La Falda (3-18), 17,5

12º) Espora (2-19), 17

(*) Tienen un partido pendiente.