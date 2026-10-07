Jugó en los dos y palpitó el cruce entre Olimpo y San Martín de Formosa: “Es una final anticipada”

“Olimpo y San Martín de Formosa son candidatos prácticamente desde el inicio de la temporada, uno por el formidable plantel que armó y el otro porque juega bien y es uno de los pocos equipos, por no decir el único, que logra mejores rendimientos como visitante que actuando de local”.

El domingo, el aurinegro y el conjunto formoseño inician en nuestra ciudad el doble cruce semifinal del Federal A por el ascenso directo a la Primera Nacional, y Federico Pérez, el lateral-volante oriundo de Puan, vistió ambas camisetas en las dos últimas temporadas, aunque se desvinculó del “Santo” norteño hace dos meses.

“Me fui por cuestiones personales, existieron situaciones que no vienen al caso comentar pero que no me gustaron y, de común acuerdo con la dirigencia, salí a préstamo y me vine al club de mi pueblo, Puan Football Club, que hoy marcha puntero e invicto en el certamen oficial de la Liga Suarense”, expresó “Fede” en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Después de referirse, con la emoción a flor de piel, a la despedida de Leonel Messi, que aboche siguió atentamente por TV, bajó al llano y centró su atención en el duelo entre el olimpiense y un San Martín que cuenta con ventaja deportiva, es decir que en caso de empate en los 180 minutos, pasará a la final enfrentando al vencedor de la otra semi: Cipolletti-Alvarado.

“Olimpo tiene que ganar sí o sí en el Carminatti, y después no pecar con ir a Formosa a aguantar el resultado. En definitiva, lo que quiero decir es que Olimpo debe salir a buscar ambos compromisos, si especula la puede pasar mal”, fue la reflexión del “tractorcito” que también pasó por Estudiantes de Caseros, Juventud Antoniana, Sansinena y Boca Unidos de Corrientes.

“Va ser una final anticipada, seguramente con muchas emociones y de alto nivel técnico. Los dos tienen mucho para ofrecer”, admitió el puanense que en Olimpo, en la 2024-2025, disputó 33 cotejos y no marcó goles.

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