Vóleibol: con la bahiense Abril Faiazzo, Las Panteritas debutaron ganando en el Sudamericano U-19

En su primera presentación en el Sudamericano de Maracaibo, Venezuela, y con la participación de la bahiense Abril Faiazzo, el seleccionado argentino Sub 19 venció a su par de Ecuador por 3-0 con parciales de 25-8, 25-8 y 25-20.

La actual jugadora de Gimnasia de La Plata fue titular y terminó el encuentro con 7 puntos.

El equipo dirigido por Nicolás Efron despegó en el primer set con un gran nivel ofensivo de la mano de Baldo y un saque agresivo por parte de Oldani, lo que le permitió a Argentina sacar una ventaja inicial de 9-0 que marcó el rumbo del parcial.

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En el segundo, el conjunto nacional volvió a marcar distancia gracias a la contundencia en la red de Vanni y Baldo.

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolló un desarrollo punto a punto más parejo, hasta que Cicchelli aportó en ofensiva para sellar el triunfo.

Cabe destacar que el seleccionado nacional integra la zona junto a Brasil, Bolivia y Ecuador, mientras que el otro grupo está conformado por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay. El torneo otorgará tres plazas directas al Mundial.

La máxima anotadora del partido fue Sofía Baldo con 15 puntos.

Efrón alineó a Pérez (-), Borrero (13), Cicchelli (6), Oldani (8), Baldo (15), Faiazzo (7), Pérez Tucci (L), Policella (Líbero). Luego ingresaron Cano (5), Araya (-), Landi (1), Vanni (9) y Efron (-).

Este jueves, Las Panteriras se enfrentarán ante Bolivia desde las 15, con transmisión en vivo en Vóley Sur.

Programación completa del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Fecha 1: Miércoles 7 de octubre

Argentina vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Bolivia (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Perú (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Uruguay (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fecha 2: Jueves 8 de octubre

Argentina vs Bolivia (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Ecuador (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Chile vs Uruguay (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Perú (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Fecha 3: Viernes 9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Formato del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La fase final del Sudamericano Sub 19 entregará tres cupos para la Copa del Mundo de 2027. Los equipos que superen la primera etapa avanzarán a una definición con semifinales y un partido por la medalla de bronce.

El campeonato reúne a ocho selecciones, distribuidas en dos grupos de cuatro participantes. Los dos mejores equipos de cada zona accederán a las semifinales, donde se enfrentarán los clasificados de ambas llaves.

Los ganadores de esos cruces asegurarán de forma directa dos plazas para el Mundial Sub 19. Los perdedores aún tendrán la posibilidad de clasificar si se imponen en el encuentro por el tercer puesto.