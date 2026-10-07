Camino al ascenso: Olimpo y Villa Mitre con día, hora y árbitro confirmado

Olimpo y Villa Mitre ya conocen los detalles de su próximo partido, de cara a la continuidad del Torneo Federal A, tras la confirmación del Consejo Federal.

Los representantes liguistas se presentarán el domingo, en busca de otro paso en busca del ascenso hacia la Primera Nacional aunque por diferentes caminos.

*Semis en Bahía

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Olimpo recibirá a San Martín de Formosa, por el partido de ida de la semifinal de la Zona Campeonato, conducente al primer ascenso directo.

El aurinegro se presentará el domingo desde las 16 en el Roberto Carminatti.

El árbitro principal en nuestra ciudad será José Darío Sandoval.

Por la otra llave, Cipolletti será local de Alvarado en la Visera.

El encuentro se jugará el domingo a las 15.30 y será dirigido por Fernando Rekers.

Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana invirtiendo localías y con ventaja deportiva para el San Martín y Alvarado, quienes avanzarían en caso de igualdad en puntos y goles.

Los ganadores de ambos cruces disputarán la gran final por el ascenso, que se jugará en cancha neutral y a partido único.

Mientras que los perdedores se sumarán a los octavos de final de la Reválida.

*Arranca la Reválida

Villa Mitre visitará a Costa Brava en General Pico por los 16avos de final de la Reválida.

El tricolor se presentará el domingo desde las 15.

El juez del encuentro será Diego Novelli Sanz.

Los dirigidos por Diego Cochas volverán a jugar luego de 21 días, tras el empate sin goles ante Kimberley en la última fecha del Nonagonal.

El próximo domingo, volverán a cruzarse en El Fortín, donde la Villa tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzaría en caso de igualdad en puntos y goles.