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Se confirmó la fecha del Superclásico: cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura

La AFA reveló la fecha y hora del partido que se jugará en La Bombonera.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino. 

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura. 

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