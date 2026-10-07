Se confirmó la fecha del Superclásico: cuándo juegan Boca y River por el Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.