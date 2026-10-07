Daniel Vitozzi, en la pared del club donde dejó su huella

Dos semanas después de consagrarse campeón del torneo especial individual de bochas "Juan José Rosso", Daniel Vitozzi volvió a ser protagonista en el Club Deportivo La Armonía, aunque esta vez el reconocimiento no llegó en forma de trofeo.

El club plasmó su imagen en una de las paredes de la institución, un homenaje a quien defendió sus colores y dejó una huella importante en la historia de La Armonía y de las bochas de la ciudad.

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Vitozzi se quedó con la cuarta edición, competencia que volvió a disputarse hace cuatro años y que tuvo su definición hace dos semanas. En el partido decisivo, derrotó a Carlos Maldonado, jugador de Barrio Hospital, para quedarse con el título.

Ahora, su figura quedó inmortalizada en el lugar que también fue escenario otas conquistas, como la de Pedro Sánchez, el primero desde la reanudación de la competencia, Danilo Escobar y el cordobés Pablo Apez.

La pintura busca reconocer no solo sus logros, sino también el vínculo construido desde que arribó a la institución velezana, en esta temporada.

De esta manera, La Armonía sumó a sus paredes una imagen que representa parte de su propia historia, como es la de uno de sus jugadores más destacados, que primero dejó su marca dentro de la cancha y ahora también lo hace, literalmente, en el club que representó.