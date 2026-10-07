LBB Oro: Alem abrió la fecha con un triunfo sin fisuras ante Estudiantes

Wilson, goleador de la noche con 26 puntos, tira a una mano por sobre Alan González. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Un triunfo sin fisuras y con momentos de alto vuelo basquetbolístico consiguió esta noche L.N. Alem ante Estudiantes, en el partido adelantado de la octava fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Con una sólida labor colectiva e individualidades en muy buen nivel, el verdirrojo se impuso por 96 a 77 en su cancha y volvió al triunfo luego de 3 caídas en fila.

Dominando el juego de principio a fin, el equipo dirigido por Hernán Jasen encaminó rápidamente un triunfo que prácticamente nunca corrió riesgo, principalmente porque no negoció bajó su intensidad.

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Una característica, la intensa marca de Alem, que en este caso la sufre Julián Rodríguez.

Apoyado en una defensa intensa, concentrada y granítica, el dueño de casa luego fluyó adelante y la ventaja inicial de 10 puntos (10 a 3) nunca dejó de crecer hasta llegar a la máxima de 28 (96 a 68) cuando se transitaban los minutos finales.

El 21 a 14 del primer cuarto, que se extendió al 50 a 30 del entretiempo (con altísimos porcentajes: 63% en tiros de campo, con 13-16 en dobles y 6-14 en triples) nunca implicó que Alem bajara el ritmo, sobre todo en defensa algo que después le permitía volar adelante.

Un trabajo en conjunto atrás que le dio la chance de destacarse a sus individualidades adelante, todos tuvieron su rato (incluso los que llegaron del banco). También se asociaron y lograron conversiones de gran factura (el equipo terminó con 21 asistencias, siendo Emilio Giménez el que más dio con 7) y que algunas de ellas terminaron, tras una buena sucesión de pases extra, con volcadas de Luis Herrera.

Río se dirige en bandeja a anotar.

Ruesga vs Ruesga: Franco (Alem) se quedó con el duelo de hermanos y de bases ante Santi (Estudiantes).

Encima, a todo eso le agregó algo fundamental: que nunca dejó despertar a su rival, porque lo controló en casi todos los rubros y le anuló la mayoría de sus virtudes haciéndole imposible volver definitivamente al juego.

Por si le faltaba algo, a esa gran actuación equipista le brilló la joya de la corona: Jean-Luc Wilson, quien terminó 26 unidades, producto de 4-4 en triples, 3-6 en dobles y 8-9 en simples. Además de 5 rebotes y 4 asistencias. También hubo 13 unidades de Herrera y Nahuel Amaya, Franco Ruesga y Emilio Giménez terminaron con 12.

En definitiva, Alem consiguió volver al triunfo con su sello característico: una defensa intensa y de a ratos asfixiantes, que le permitió fluir adelante. Una noche redonda.

La síntesis

L.N. Alem (96): F. Ruesga (12), J. Wilson (26), E. Giménez (12), E. Ríos (10), L. Herrera (13), fi; N. Amaya (12), V. Scoppa (5), S. D'Annunzio, M. Such (6), M. Santillán y P. Di Chiara. DT: Hernán Jasen.

Estudiantes (77): S. Ruesga (18), F. Mazzello (4), L. Delgado (8), J. Mitoire (4), A. González (12), fi; J. Belleggia (4), J. García (10), J. Rodríguez (12), L. Blázquez (2), O. Cancellarich y L. Storini (3). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Alem, 21-14; 50-30 y 74-55.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Emanuel Sánchez y Marcelo Gordillo.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Mañana

La fecha se completará este jueves con Estrella-Liniers, Bahiense del Norte-Pueyrredón, Olimpo-Napostá, Independiente-Villa Mitre y Barrio Hospital-Pacífico.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (15PG-3PP) 23 puntos

2º) Napostá (13-5), 21

2º) Bahiense (12-6), 21

4º) Pueyrredón (11-7), 20,5

5º) Liniers (10-8), 20

6º) Villa Mitre (10-8), 19,5

7º) Pacífico (9-9), 19

8º) L.N. Alem* (7-12), 18,5

8º) Estudiantes* (8-11), 18,5

10º) Olimpo (6-12), 16,5

11º) Independiente (4-14), 15,5

12º) Barrio Hospital (4-14), 15

*Tienen un partido más