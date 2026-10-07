Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

LBB Oro: Alem abrió la fecha con un triunfo sin fisuras ante Estudiantes

El equipo dirigido por Hernán Jasen se impuso por 96 a 77 (llegó a ganar por 28), en el inicio de la octava programación que se completará este jueves.

Wilson, goleador de la noche con 26 puntos, tira a una mano por sobre Alan González. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Un triunfo sin fisuras y con momentos de alto vuelo basquetbolístico consiguió esta noche L.N. Alem ante Estudiantes, en el partido adelantado de la octava fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Con una sólida labor colectiva e individualidades en muy buen nivel, el verdirrojo se impuso por 96 a 77 en su cancha y volvió al triunfo luego de 3 caídas en fila.

Dominando el juego de principio a fin, el equipo dirigido por Hernán Jasen encaminó rápidamente un triunfo que prácticamente nunca corrió riesgo, principalmente porque no negoció bajó su intensidad.

Una característica, la intensa marca de Alem, que en este caso la sufre Julián Rodríguez.

Apoyado en una defensa intensa, concentrada y granítica, el dueño de casa luego fluyó adelante y la ventaja inicial de 10 puntos (10 a 3) nunca dejó de crecer hasta llegar a la máxima de 28 (96  a 68) cuando se transitaban los minutos finales.

El 21 a 14 del primer cuarto, que se extendió al 50 a 30 del entretiempo (con altísimos porcentajes: 63% en tiros de campo, con 13-16 en dobles y 6-14 en triples) nunca implicó que Alem bajara el ritmo, sobre todo en defensa algo que después le permitía volar adelante.

Un trabajo en conjunto atrás que le dio la chance de destacarse a sus individualidades adelante, todos tuvieron su rato (incluso los que llegaron del banco). También se asociaron y lograron conversiones de gran factura (el equipo terminó con 21 asistencias, siendo Emilio Giménez el que más dio con 7) y que algunas de ellas terminaron, tras una buena sucesión de pases extra, con volcadas de Luis Herrera.

Río se dirige en bandeja a anotar.

Ruesga vs Ruesga: Franco (Alem) se quedó con el duelo de hermanos y de bases ante Santi (Estudiantes).

Encima, a todo eso le agregó algo fundamental: que nunca dejó despertar a su rival, porque lo controló en casi todos los rubros y le anuló la mayoría de sus virtudes haciéndole imposible volver definitivamente al juego.

Por si le faltaba algo, a esa gran actuación equipista le brilló la joya de la corona: Jean-Luc Wilson, quien terminó 26 unidades, producto de 4-4 en triples, 3-6 en dobles y 8-9 en simples. Además de 5 rebotes y 4 asistencias. También hubo 13 unidades de Herrera y Nahuel Amaya, Franco Ruesga y Emilio Giménez terminaron con 12.

En definitiva, Alem consiguió volver al triunfo con su sello característico: una defensa intensa y de a ratos asfixiantes, que le permitió fluir adelante. Una noche redonda.

La síntesis

L.N. Alem (96): F. Ruesga (12), J. Wilson (26), E. Giménez (12), E. Ríos (10), L. Herrera (13), fi; N. Amaya (12), V. Scoppa (5), S. D'Annunzio, M. Such (6), M. Santillán y P. Di Chiara. DT: Hernán Jasen.

Estudiantes (77): S. Ruesga (18), F. Mazzello (4), L. Delgado (8), J. Mitoire (4), A. González (12), fi; J. Belleggia (4), J. García (10), J. Rodríguez (12), L. Blázquez (2), O. Cancellarich y L. Storini (3). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Alem, 21-14; 50-30 y 74-55.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Emanuel Sánchez y Marcelo Gordillo.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Mañana

La fecha se completará este jueves con Estrella-Liniers, Bahiense del Norte-Pueyrredón, Olimpo-Napostá, Independiente-Villa Mitre y Barrio Hospital-Pacífico.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (15PG-3PP) 23 puntos

2º) Napostá (13-5), 21

2º) Bahiense (12-6), 21

4º) Pueyrredón (11-7), 20,5

5º) Liniers (10-8), 20

6º) Villa Mitre (10-8), 19,5

7º) Pacífico (9-9), 19

8º) L.N. Alem* (7-12), 18,5

8º) Estudiantes* (8-11), 18,5

10º) Olimpo (6-12), 16,5

11º) Independiente (4-14), 15,5

12º) Barrio Hospital (4-14), 15

*Tienen un partido más

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE