LBB Bronce: se mantuvo la tendencia y Whitense fue el único que ganó de visita en el inicio de los cuartos

Francisco Cruz fue una de las figuras de Los Aviones Azules. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Tres victorias locales y una visitante se registraron esta noche en el inicio de las series de cuartos de final -al mejor de tres- correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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Pellegrini (1º) superó a un combativo Sporting (8º), 78 a 71; Caza y Pesca Huracán Médanos (2º) se impuso a Bella Vista (7º), por 70 a 64; Barracas (3º) derrotó a Sportivo Bahiense (6º), 64 a 52 y el único visitante fue Whitense (5º), que volvió a ganarle a Bahiense del Norte (4º), esta vez, por 70 a 69.

De esta manera, se repitieron los ganadores como en los partidos anteriores disputados entre sí, ampliando el historial a favor de cada uno de los vencedores.

El próximo domingo se disputarán los segundos juegos, con Sporting haciendo las veces de local en Los Andes (no en Altense), Bella Vista en cancha de L.N. Alem y tanto Sportivo como Whitense jugarán en sus escenarios naturales.

Pellegrini 78, Sporting 71

Pellegrini pudo disimular las ausencias e imponerse a Sporting, por 78 a 71, en un partido en el que remó de atrás, logrando un parcial de 19-4 (perdía 55-49 y pasó a ganar 68-59), para tomar un poco de aire y, en el final, sellarlo desde la línea.

En el local aportó su experiencia Andrés Almirón, completando 19 puntos (8-12 en dobles) y 8 rebotes, además, hubo buenos aportes de Juan Ignacio Castro, Fabricio Starc y Mateo Barrera.

En la visita, Rodrigo Frontalini terminó con 19 puntos (2-8 en triples, 6-7 en dobles y 1-2 en libres) y Hernán Rava, por su parte, sumó 13 unidades (2-9 en t3, 1-4 en t2 y 5-6 en t1), más 9 rebotes.

Pellegrini (78): J.I. Castro (16), A. Bianco (10), L. Cataffi (4), Agustín Godeas (5), A. Almirón (19), fi; F. Starc (11), Barrera (10) y G. Chaves (3). DT: Juan Sergio Palumbo.

Sporting (71): B. Falcioni (7), G. Díaz (12), H. Rava (13), F. Salmeri (7), M. Miguez (2), fi; B. Kumorkiewicz (1), R. Frontalini (19), M. Gómez (3), F. Gaspari (2), V. Bigoni, G. Martínez (5) y H. Martínez. DT: Ian Costa.

Cuartos: Pellegrini, 19-22; 40-42 y 59-57.

Árbitros: Sebastián Arcas y Mariano⁩ Enrique.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Serie: Pellegrini 1-0.

Caza y Pesca 70, Bella Vista 64

Caza y Pesca tuvo que trabajar para ganarle a Bella Vista, 70 a 64.

La visita entró arriba al último cuarto, 52-50, aunque los mendanenses abrieron y cerraron mejor el juego, ante un rival que solamente utilizó seis jugadores.

Los pilares del local fueron Agustín Solomon, que terminó con 13 puntos 2-6 en t3, 3-5 en t2 y 1-1 en t1), más 13 rebotes y 4 asistencias, y Nicolás Sánchez fue el goleador, con 21 puntos (1-4 en t3 y 9-14 en t2), más 5 rebotes y 3 recuperos.

También, Juan Cruz Redivo aportó 15 unidades y 8 rebotes, mientras que Herman Banegas bajó 9 rebotes y dio 5 asistencias.

En la visita, Santiago Bertoni sumó 22 puntos (3-8 en t3, 5-7 en t2 y 3-3 en t1), Tobías Soria aportó 16 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, a la vez que Ray Inglera metió 14 puntos y tomó 11 recobres.

Caza y Pesca (70): A. Solomon (13), N. Sánchez (21), F. Perrín (5), J.C. Redivo (15), H. Banegas (6), fi; M. Nievas (2), B. López (3), T. Martz (2) y B. Meschini (3). DT: Gabriel Asnes.

Bella Vista (64): S. Bertoni (22), T. De Cascos (7), T. Soria (16), R. Lipinski, R. Inglera (14), fi; J. Rivero (5). DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Caza y Pesca, 20-12; 33-36 y 50-52.

Árbitros: Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Caza y Pesca Huracán Médanos.

Serie: Caza y Pesca, 1-0.

Barracas 64, Sportivo B 52

Una cómoda victoria consiguió Barracas ante Sportivo Bahiense B, por 64 a 52, sumando así el tercer triunfo en otras tantas veces que se enfrentaron en la temporada.

El local no extrañó a su tirador, Luciano Polak, convirtiendo 31% en triples (9-21), 58% en dobles (15-26) y 70% en libres (7-10).

El principal anotador resultó Mauro Capurso, con 16 puntos, incluidos 4 de 6 en triples, más 7 rebotes y 5 asistencias.

Por su parte, Ramiro Catalá bajó 15 rebotes, dio 5 asistencias y recuperó 3 pelotas, mientras querafael Eliosoff tomó 13 recobres, anotó 9 puntos y dio 4 asistencias.

En la visita, ningún jugador llegó a doble dígito, tirando 6-39 en triples11-30 en dobles y 12-21 en libres.

Barracas (64): M. Capurso (16), R. Eliosoff (9), A. Passeggi (14), R. Catalá (6), M. Quevedo (14), fi; L. Durán y B. Albisu (5). DT: Mario Errazu.

Sportivo B (52): F. Galassi (9), L. Temporelli (6), M. Pristupa (8), Y. Asnaghi (5), L. Santarelli (9), fi; B. Guaglianone (2), F. Arizcuren (9), J. Abad (3) y M. Rosso (1). DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Barracas, 18-11; 31-21 y 50-34.

Árbitros: Sebastián Giannino y Camila Robles.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Serie: Barracas, 1-0.

Bahiense B 69, Whitense 70

Con un doble de Marcos Ruarte, la figura del partido, a falta de 2s08/10, Whitense otra vez pudo con Bahiense del Norte B, al que venció 70 a 69 en el Manu Ginóbili.

Después hubo tiempo para un último lanzamiento de Mariano Moretti, que no llegó a destino.

De esta manera, Whitense cosechó la sexta victoria consecutiva.

En la visita, Ruarte convirtió 21 puntos, con 15-22 en libres y 3-7 en dobles, más 14 rebotes, mientras que Francisco Cruz aportó 21 unidades (4-7 en triples, 3-4 en dobles y 3-3 en libres), más 4 asistencias y 4 recobres.

En Bahiense, no alcanzaron los 23 puntos de Leo La Bella, incluidos 6-10 en triples, 2-2 en dobles y 1-3 en libres.

Bahiense del Norte B (69): L. La Bella (23), M. Moretti (11), C. Massa (5), J.C. Dauphin (5), M. Fernández (7), fi; F. Sureda, F. Pérez (6), C. Brugniere (7), G. Di Stéfano (2), A. Tavella (3) y A. Vilarino. DT: Santiago Cappa.

Whitense (70): F. Cruz (21), F. Pentenero (10), T. Iturriaga (5), M. Ruarte (21), U. Martínez (3), fi; C. Nador (2), L. Robledo (8) y L. Romano. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Bahiense B, 15-23; 37-32 y 55-56.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Whitense, 1-0.