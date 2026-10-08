Mirá quiénes son las 20 elegidas para representar a Bahía en el mejor torneo del país

Se conoció este mediodía la lista de convocadas de la Selección Mayor de la Asociación Bahiense de Hockey, que disputará el mejor torneo del país la próxima semana.

Las 20 elegidas por el entrenador Cristian Bossia se presentarán del 14 al 18 de octubre en Córdoba, para participar del Campeonato Argentino que fiscaliza la Confederación y reúne a los 8 mejores combinados de la Argentina.

Además, también se confirmó el fixture de la competencia.

En este sentido, Bahía integrará la Zona A y debutará el miércoles 14 ante Mar del Plata, desde las 15.10 y en la cancha de agua de Jockey.

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Luego, el jueves 15, se medirá ante el pentacampeón Buenos Aires, desde las 18.30 y en la cancha de agua "Soledad García" del Polo Deportivo Kempes.

Mientras que el viernes cerrará la fase de grupos ante Litoral, otra vez en el Kempes, pero a las 16.50.

En tanto en la Zona B estarán Mendoza, Córdoba, Salta y San Juan.

El sábado, los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales por el título.

Además, los otros 4 disputarán las semifinales por el quinto puesto y la permanencia.

El partido por la medalla de oro está programado para el domingo a las 17. El bronce, en tanto, se jugará desde las 10.10.

*Las elegidas

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Argüello (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.