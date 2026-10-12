Así está la pelea en la tabla anual, a cuatro fechas para que se defina el título de Campeón de Liga

La pelea por el título de Campeón de Liga, que se le otorga a fin de año a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual, está más pareja que nunca a falta de solo cuatro fechas para su definición.

El líder en esta tabla es Independiente Rivadavia de Mendoza con 52 puntos. Sin embargo, el equipo dirigido por Alfredo Berti sufrió una dura goleada 5-0 ante Rosario Central este domingo y permitió que varios rivales comiencen a pisarle los talones.

Esto se debe a que tanto Boca como Argentinos Juniors, que son dos de los equipos más regulares del fútbol argentino, se le pusieron a solo un punto.

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Incluso Boca pudo haberlo superado en caso de ganarle a Instituto en Córdoba, pero se tuvo que conformar con un empate 2-2.

La cuarta posición es para Rosario Central, que dio una muestra de carácter al golear a la "Lepra Mendocina" y meterse de lleno en la pelea por el título, al alcanzar la línea de los 50 puntos.

El otro equipo que está metido de lleno en la disputa es Vélez, que tiene 49 puntos y este lunes visitará a Lanús a partir de las 16 con la posibilidad de alcanzar a Independiente Rivadavia en la primera posición en caso de conseguir un triunfo en la "Fortaleza".

Más abajo, con 48 y 47 puntos respectivamente, se encuentran Belgrano e Instituto de Córdoba, a la espera de algún milagro ya que quedan solo 12 unidades en juego.

A estos equipos busca sumarse River, que tiene 45 y en caso de ganarle a Sarmiento de Junín en el partido que tiene pendiente llegará a los 48.

Así está la pelea por el título de Campeón de Liga

1- Independiente Rivadavia de Mendoza: 52

2- Boca: 51

3- Argentinos Juniors: 51

4- Rosario Central: 50

5- Vélez: 49 (tiene un partido menos)

6- Belgrano: 48

7- Instituto: 47

*River está noveno con 45 puntos, pero si gana el partido pendiente llegará a los 48. (NA).