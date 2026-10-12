Con la bahiense Abril Faiazzo, la Selección argentina se adueñó del Sudamericano U19 de vóleibol

Tras cinco jornadas de intensa emoción, el Campeonato Sudamericano Femenino U19 llegó a su fin este domingo con la consagración de la Argentina, que contó en su plantel con la bahiense Abril Faiazzo.

La Selección nacional se quedó con el título de forma contundente al vencer en la gran final a Perú por 3-0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15.

Las dirigidas por Nicolás Efrón mostraron un nivel arrollador de principio a fin para alzarse con el título sudamericano y sellar su clasificación al Mundial 2027 de la categoría.

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Además, Sofía Baldo fue elegida la mejor jugadora del torneo e integró el equipo ideal junto a Catalina Borrero y Emma Oldani.

Argentina llegó a este duelo después de ganar la fase de grupos con tres victorias, una de ellas contra Brasil en un partidazo. Luego, en semifinales, fue el turno del local y Las Panteritas volvieron a mostrarse en un nivel regular, ganaron 3-1 ante Venezuela y así alcanzaron la final con cuatro victorias al hilo.

En la definición estaba Perú, que también venció a Venezuela y en semifinales dejó en el camino a Brasil en un duro 3-2. Y este domingo, las argentinas dominaron la final de punta a punta en un partido histórico que resolvieron sin fisuras para gritar bien fuerte campeón.

Argentina: Agustina Pérez (6), Abril Faiazzo (6), Sofía Cicchelli (6), Sofía Baldo (19), Emma Oldani (6), Catalina Borrero Müller (15), Zoe Policella (L). Ingresaron: Abril Araya (-), Linda Landi (-), y Martina Vanni (-). También integraron el plantel Pilar Mannarino, Violetta Efrón, Abril Cano y Azul Pérez Tucci. Mientras que Helena Cugno fue baja a último momento por apendicitis.

Todos los partidos de Argentina

Argentina 3-0 Ecuador (25-8, 25-8, 25-20)

Argentina 3-0 Bolivia (25-15, 25-13, 25-14)

Argentina 3-1 Brasil (25-23, 27-25, 28-30, 25-22)

Argentina 3-1 Venezuela (25-16, 16-25, 25-23, 25-13)

Argentina 3-0 Perú (25-12, 25-12, 25-15)

Con estos resultados, las posiciones finales del Campeonato Sudamericano U19 quedaron encabezadas por Argentina, seguida de Perú (2º), Brasil (3º), Venezuela (4º), Bolivia (5º), Chile (6º), Uruguay (7º) y Ecuador (8º).